L'ASSE jouera gros ce week-end. Les Verts doivent obtenir un résultat à Lens pour sortir la tête de la zone rouge. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Quand on regarde nos dernières performances, je trouve qu'on a fait une vraiment bonne première période contre le Paris Saint-Germain. Contre Montpellier, notre prestation a été correcte.

Je pense qu'il y a du potentiel dans l'équipe. Il faut juste qu'on arrive à l'exploiter sur 90 minutes. Quand je repense au deuxième et au troisième but qu'on a encaissé contre Paris Saint-Germain, ce sont des actions où on était en contrôle, on avait la possession du ballon. Il faut vraiment qu'on attaque mieux et qu'on défende mieux aussi. On a concédé trop de buts comme ça sur des erreurs individuelles, mais il faut effectivement aussi qu'on défende mieux tous ensemble.

Quand on encaisse le premier but, on a tendance à se désunir, à sortir un petit peu du match. C'est un petit peu ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain, où après les premiers buts encaissés, on s'est désunis et on en est sortis avec une défaite avec six buts. Je pense que ça ne reflète pas spécialement l'opposition entre les deux équipes. Je pense qu'on aurait pu rester sur un score un peu plus étriqué.

Quand on regarde les équipes qui sont contre nous, le Havre, Reims, Montpellier, chaque équipe a sa propre manière d'aborder les matchs, d'aborder la manière de jouer, c'est ce qui rend le football très spécial."

ASSE - OL se prépare dès dimanche

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le derby, je vous avoue qu'on m'en parle dès mon arrivée, même un peu avant, quand j'ai parlé de Saint-Etienne avec Ole Selnes, Ben Karamoko et Alexandre Söderlund. J'ai compris l'importance de ce match et je sais qui arrive. Je pense qu'il est plus facile de jouer ce derby avec confiance, donc si nous pouvions construire de la confiance contre Lens et Brest avant le derby. Pour jouer ce genre de rencontre, le mieux c'est d'être en pleine confiance. Espérons qu'on arrive à bâtir de là.

J'ai vraiment hâte de connaître cette rencontre, surtout à Geoffroy Guichard. Quand je repense à l'ambiance qu'il y avait contre le Paris Saint-Germain, je m'attends à un beau spectacle face à l’OL.

Et je pense que si on arrive à entraîner la rencontre, je suis persuadé que l'ambiance va être incroyable."