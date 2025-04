L’Observatoire du football CIES a publié son classement des clubs les plus ancrés localement en fonction du nombre de joueurs nationaux et formés au club. Résultat : l’ASSE arrive en tête de la Ligue 1, confirmant son identité forte et son attachement au territoire.

Chaque année, le CIES établit un indice d’ancrage territorial en prenant en compte le pourcentage de joueurs nationaux et ceux formés au club parmi ceux utilisés en championnat. Ce classement met en lumière les clubs misant sur la formation et l’identité locale.

Dans le monde, le club colombien d’Envigado occupe la première place avec 93,8 % de joueurs nationaux et 54,2 % de nationaux formés au club. Les Basques de l’Athletic Club et les Ukrainiens du Dynamo Kyiv complètent le podium. Au niveau européen, la troisième équipe la mieux classée est le CA Osasuna (17e).

L'ASSE : Une place forte de la formation

Historiquement, l’ASSE a toujours misé sur son centre de formation pour bâtir des équipes compétitives. De grands noms du football français ont émergé du Forez, à l’image de Loïc Perrin, Bafétimbi Gomis ou encore Kurt Zouma. Ce classement du CIES vient confirmer que cette tradition perdure encore aujourd’hui.

Dans un contexte où de nombreux clubs privilégient les recrutements internationaux, Saint-Étienne continue de donner leur chance aux jeunes talents issus de son centre de formation. Une stratégie qui permet d’insuffler un véritable esprit de club et de renforcer l’attachement des supporters à leur équipe.

Les Verts en haut de la Ligue 1

Même si elle reste encore loin du sommet du classement mondial, l'ASSE se distingue en France.

Ainsi, l’AS Saint-Étienne arrive en tête du classement pour la Ligue 1 avec un indice de 77,8, devançant Le Havre AC (70,9) et Montpellier HSC (70,3).

Ce résultat démontre l’engagement de l’ASSE envers la formation et le développement de talents locaux. Avec 79 % de joueurs français et 36,8 % issus du centre de formation, le club stéphanois prouve qu’il reste fidèle à ses valeurs malgré les évolutions du football moderne, toujours un peu plus tourné vers l'international.

La première place de l’ASSE en Ligue 1 est une reconnaissance d'un modèle souhaité, notamment par Kimer. Basé sur la formation et l’intégration des talents locaux, c'est un choix fort. Un choix qui, dans une époque où les clubs misent sur des effectifs cosmopolites, démontre que l’identité locale reste une valeur essentielle. Sera-t-elle gagnante sportivement...? C'est une autre histoire...