L'ASSE dispute une véritable finale ce dimanche sur la pelouse de la Mosson. Un match décisif face à Montpellier particulièrement attendu. Aïmen Moueffek s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "Comment tu te sens après les blessures ? Physiquement, je me sens très bien. Ça me fait du bien d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les minutes. Le plus important, c'est que je me sente bien et que je puisse aider l'équipe à 100 %. Je pense que le fait d'avoir déjà enchaîné deux matchs, ça me fait beaucoup de bien. Après 90 minutes, je pense les enchaîner. C'est le terrain qui le dira. En tout cas, j'enchaîne tous les entraînements, toutes les semaines. Je me sens au top physiquement."

Le coach aime sa capacité de projection ? Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, une de mes qualités. On essaie de s'en servir, d'aider l'équipe au maximum".

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "Comment as-tu vécu ton absence ? C'est un peu compliqué parce qu'on veut jouer, moi particulièrement. On préfère être sur les terrains, on préfère débuter, on préfère avoir du temps de jeu, aider l'équipe, surtout dans ces conditions-là. Après, il faut prendre son mal en patience, il faut bien se rétablir. C'est ce que j'ai fait. Après, comme je dis, c'est pareil, ça fait partie de la carrière. Il faut savoir patienter dans les mauvais moments pour ensuite connaître les bons. Bien sûr, ça fait plaisir (d’être dans le 11). Ça fait plaisir d'intégrer l'équipe. Donc voilà, ça fait encore plus plaisir si on arrive à gagner. Le plus important, ça reste l'équipe, ça reste les résultats. Parce que je pense que là, individuellement, on s'en fiche un peu. Le plus important, c'est que les onze sur le terrain puissent aider l'équipe au maximum. Si demain, je pense que ce soit moi ou un autre joueur n'est pas à 100%, on ne peut pas aider l'équipe. Il restera sur le côté. Et le plus important, ça reste l'équipe, ça reste les résultats et ce match-là."

Qu’est-ce que demande le coach ? On est plutôt libre avec ce coach. Bien qu'il nous commande sur le terrain, on joue plutôt librement. Défensivement, offensivement, il nous laisse un peu nous éclater. Il aime bien aussi cette folie au niveau de la création, au niveau du jeu. Il ne demande pas forcément de choses. Tactiquement, il demande certaines choses précises, mais en dehors de ça, il nous laisse vraiment Jouer librement."