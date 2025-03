Le ministère de l’Intérieur envisage de dissoudre plusieurs groupes ultras, dont les Magic Fans et Green Angels de l’ASSE. Ivan Gazidis a réagi à cette menace.

Cette décision, qui concerne aussi la Brigade Loire (Nantes), les Offenders (Strasbourg) et la Légion X (Paris FC), repose sur des signalements des préfets et forces de l’ordre.

Une phase contradictoire s’engage, permettant aux groupes de se défendre. L’examen porte notamment sur des incitations à la violence. Aucune décision ne devrait être prise avant la fin de la saison. Pour les supporters de l’ASSE, cette menace remet en cause l’animation du Chaudron et l’avenir de leurs groupes historiques.

Le président de l’ASSE s’exprime !

"L'AS Saint-Étienne a été notifiée de l'intention du gouvernement de dissoudre ses deux principaux groupes de supporters, créés il y a plus de 30 ans. Le club s'oppose fermement à cette mesure, la jugeant disproportionnée et inefficace pour lutter contre la violence et les discriminations dans les stades.

L'AS Saint-Etienne maintient son engagement ferme à lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations, comme en témoigne sa collaboration continue avec les autorités, les élus locaux et les instances du football. Le club a toujours agi pour identifier et sanctionner les auteurs d'actes répréhensibles, et continuera à le faire.

Nous avons décidé d'investir à Saint-Etienne du fait notamment de la riche histoire du club et du soutien fervent dont il fait l'objet à Geoffroy-Guichard, tout en ayant conscience des défis existants. Depuis, nous avons déployé des efforts considérables pour favoriser un dialogue direct, continu et constructif avec nos groupes de supporters, fondé sur la confiance mutuelle et le respect de nos valeurs fondamentales. Des avancées significatives ont été réalisées. Le club estime que la dissolution proposée compromet le dialogue établi et les progrès réalisés avec les groupes de supporters. En outre, elle soulève des préoccupations concernant la sécurité des spectateurs dans le futur."

Gazidis demande du dialogue

"Bien que l'AS Saint-Etienne soutienne les améliorations apportées à la sécurité des stades à l'échelle nationale, elle remet en question le processus décisionnel et conteste la justification du ciblage de ses seuls groupes de supporters. Le club demandera une explication claire des critères utilisés.

L'AS Saint-Étienne participera pleinement à la procédure à venir. Le club reste déterminé à collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, pour résoudre efficacement les problèmes liés aux stades.

L'AS Saint-Étienne demande un dialogue constructif pour explorer d'autres méthodes permettant d'assurer la sécurité et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence dans les stades.

Allez les Verts !

Ivan Gazidis, Président de l'AS Saint-Étienne"