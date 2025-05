Trois finales, trois opportunités, zéro marge d’erreur. L’ASSE entame le sprint final avec l’obligation de prendre des points, et vite. Ce jeudi, Maxime Bernauer a lancé le message : face à Monaco, les Verts doivent tout donner.

Maxime Bernauer (ASSE) : "Quand on change de club, puis je suis arrivé blessé aussi, donc ce n'était pas évident. J'ai eu des faits de jeu un peu maladroits, ou contraire en ma faveur, qui ont un peu fait parler autour, qui n'étaient pas forcément faciles à gérer. Après, c'est le lot de footballeurs. C'était à moi aussi de me montrer, de montrer aux gens pourquoi le club m'avait recruté. Je me sens bien sur le terrain. Je me sentirais encore mieux si on gagnait un peu plus de matchs. Nous, notre job, c'est d'essayer d'aider l'équipe à encaisser moins de buts, même si cette année, on a une des pires défenses. C'est un fait, c'est une réalité, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, c'est le problème de toute une équipe. Ce n'est pas forcément que les défenseurs. On bosse tous ensemble pour essayer de corriger ça. Il reste trois matchs, donc sur les trois derniers matchs, il va falloir être encore meilleur dans ces aspects-là."

Nadé - Bernauer, un duo en progrès ?

Maxime Bernauer (ASSE) : "Mon association avec Micka Nadé ? Ça se passe bien, c'est quelqu'un qui est facile à vivre, qui est à l'écoute sur le terrain. Je pense qu'il avait aussi besoin d'un gars à côté de lui qui puisse communiquer. Il a des grosses qualités que je n'ai pas forcément, notamment dans le duel. Et j'ai des qualités qu'il peut avoir, mais qui sont plus faciles peut-être pour moi. Je pense qu'on se complète assez bien. Ça fait peu de matchs qu'on joue ensemble, mais la complémentarité, elle est là et au fur et à mesure des matchs, c'est de plus en plus facile, comme avec n'importe qui."

Des Verts fatigués ?

Maxime Bernauer (ASSE) : "On a eu une très courte semaine après Lyon. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un fait et il faut en prendre compte. Il y a des choses qui auraient pu peut-être être mieux faites individuellement. Parce qu'on a vu qu'en Strasbourg, on n'a pas réussi à mettre la même énergie qu'on a pu le faire contre Lyon. Contre ces équipes-là, on le paye cash. On a eu les occasions pour mener deux fois. Et contre ces équipes-là où il y a beaucoup de qualité, quand on n'arrive pas à nous mener au score, c'est tout de suite plus compliqué. Eux, ils jouent l'Europe, ils ont besoin de gagner aussi, comme nous. Là, on a une semaine complète pour récupérer, donc il n'y aura pas d'excuses à ce niveau-là."

Le derby comme inspiration pour l'ASSE

Maxime Bernauer (ASSE) : "Le derby doit servir, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Chaque équipe est différente avec des caractéristiques de jeu différentes. On l'a vu, ils se sont fait accrocher contre le Havre. Si nous, on fait ce qu'il faut, on doit être capable de les mettre en difficulté. On est chez nous, on aura tout le stade derrière nous. Encore une fois, on l'a montré qu'on était capable de le faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire dans la constance parce que sinon, on va manquer de points pour se maintenir. Il faut qu'on s'appuie sur le fait qu'on a encore deux matchs à domicile sur les trois derniers. Il faut que ça soit une force. Il ne faut pas qu'on mise tout sur les deux derniers matchs. C'est mon avis. C'est risqué de faire ça. Il reste neuf points à prendre. Il faut qu'on joue ces trois matchs pour essayer de prendre les neuf points."