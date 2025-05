À Saint-Étienne, le vert n'est pas une simple couleur : c'est l'âme d'un club centenaire. Héritée des racines de la ville et du fondateur Geoffroy Guichard, cette identité forte reste aujourd'hui un formidable atout marketing. L'ASSE figure toujours parmi les clubs qui vendent le plus de maillots en France comme le rapporte France 3. Retour sur une passion qui ne faiblit pas.

Depuis les années 1920, le vert est intimement lié à l’AS Saint-Étienne. Geoffroy Guichard, patron du groupe Casino, choisit ces couleurs pour fonder l'association sportive de ses employés.

Rapidement, l’équipe devient « les Verts », un surnom emblématique dans tout le paysage du football français.

Au fil des décennies, ce lien fort entre la ville et son club s'est renforcé, transcendant les générations, les succès et les épreuves sportives.

Une stabilité retrouvée avec Hummel

Si l'identité visuelle des Verts est forte, leur fameux maillot vert n'a pas toujours été parfaitement uniforme. Pendant longtemps, la nuance du vert variait selon les fournisseurs, les matières et les époques.

Ce n'est qu'en 2022, avec l'arrivée d'Hummel comme équipementier officiel, que l'ASSE adopte une teinte définitive : le Jelly Bean (RAL 6024), stabilisant enfin l'image du club.

"Il y avait toujours, selon les équipementiers, les matières et les projets, des verts plus ou moins ressemblants, mais jamais forcément le même", confie Michael Didier, directeur marketing d’Hummel France.

Un maillot qui célèbre l’histoire et les supporters

Avec ses nouveaux maillots, Hummel a décidé d'honorer l’histoire et la culture locale.

Le maillot domicile 2024 rend hommage aux sept collines de Saint-Étienne, tandis que le troisième maillot, noir et or, fait référence aux bâtiments emblématiques de la ville.

Au-delà du symbole, le succès est commercial : 25 000 maillots ont été vendus l’an dernier, dont 50 % uniquement pour le maillot domicile vert.

Dans une période où les finances sont scrutées à la loupe, ces chiffres sont une bouffée d’oxygène pour le club.

Engagée aussi sur le plan environnemental, l’ASSE précise que chaque maillot est fabriqué à partir de huit bouteilles plastiques recyclées.

L'ASSE toujours dans le Top 5 des ventes de maillots en France

Malgré son passage en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne continue de se distinguer par la fidélité incroyable du Peuple Vert. La popularité de l'ASSE ne faiblit pas cette saison en Ligue 1, et ce malgré des résultats préoccupants...

Ainsi, le club se classe dans le top 5 des ventes de maillots en France, aux côtés des poids lourds que sont le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens.

Preuve que, malgré les résultats sportifs, l’aura populaire de l’ASSE reste intacte.

Cette base solide de supporters fait de l'ASSE un acteur à part dans le football français, aussi bien dans les tribunes qu’en boutique. "Il nous fallait un club et un vecteur comme l’ASSE, avec cet héritage, cette crédibilité et cette visibilité construite d’année en année", souligne Michael Didier pour expliquer le choix stratégique d’Hummel.

Un pari audacieux mais réussi, qui conforte Saint-Étienne dans son rôle unique : celui d’un club où l’histoire, la passion et l’identité restent plus fortes que les aléas sportifs.