À trois journées de la fin, l'ASSE reçoit Monaco dans un Chaudron qui s'annonce une nouvelle fois bouillant. En quête de maintien, les Verts veulent profiter de la crise qui secoue l’ASM pour frapper un grand coup.

L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Ce samedi soir (21h05), les hommes d’Eirik Horneland accueillent une équipe de Monaco en pleine tourmente. À trois journées de la fin du championnat, les Verts occupent une 17ème place qui ne convient à personne puisque synonyme de relégation directe et savent qu’une victoire à domicile pourrait tout changer.

ASSE : un maintien à arracher dans le Chaudron

Mais les mauvaises nouvelles s’accumulent dans le Forez. En conférence de presse, le technicien norvégien a confirmé l’absence de Lucas Stassin : "Lucas Stassin est forfait pour la rencontre suite à un problème musculaire. Il a été ménagé ces dernières semaines et depuis Strasbourg, il ne s’entraîne pas. On ne sait pas s’il pourra rejouer d'ici à la fin de la saison. C’est un jeune joueur, on espère qu’il va récupérer vite, car il ne reste plus beaucoup de semaines avant la fin de la saison. On verra au jour le jour le concernant."

Monaco : crise interne et avenir incertain

En face, l’AS Monaco débarque dans le Forez avec un sacré poids sur les épaules. Le nul contre Le Havre (1-1) a provoqué une réaction musclée de Dimitri Rybolovlev. L'Equipe nous informe que le propriétaire du club s’est déplacé en personne à La Turbie mardi pour remettre tout le monde sous pression. Il a rencontré staff, direction et cadres du vestiaire (Zakaria, Kehrer, Embolo, Golovine) pour exiger une réaction immédiate.

Le discours du patron a été sans ambiguïté : « Si vous pensez à vos transferts, ne croyez pas que vous partirez comme vous voulez. Le plus important, c’est le club. » Un message clair dans un vestiaire où les têtes semblent déjà tournées vers le mercato.

Entre les envies de départ de Golovine, les tensions entre Ben Seghir et Hütter, et la gestion délicate de jeunes comme Ilenikhena, l’ambiance n’est pas au beau fixe. Et la rumeur d’un recrutement anticipé d’Eric Dier, annoncé n’a rien arrangé.

Duel tendu entre deux extrêmes en souffrance

Sportivement, les Monégasques ne brillent pas non plus. Leur bilan à l’extérieur sur la phase retour est famélique : seulement 5 points pris, soit aussi peu que l’ASSE. Ce déplacement dans le Chaudron, chez une équipe qui joue sa survie, s’annonce donc périlleux.

L’ASM, 4e avec trois points de retard sur Marseille et un sur Lille, peut encore accrocher le podium, mais devra impérativement l’emporter. Tout autre résultat fragiliserait encore davantage un groupe déjà ébranlé.

Du côté stéphanois, chaque point compte. Et samedi, au-delà de la tactique, c’est la force mentale qui fera la différence. Geoffroy-Guichard n’attend qu’une chose : vibrer pour un maintien encore possible.