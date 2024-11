Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Dylan Batubinsika et les siens affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. L'international congolais s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

"Savoir gagner, même quand ça ne va pas, c'est fort. Donc, on est fiers" (Dylan Batubinsika, défenseur de l'ASSE, avant le match contre Rennes)

Un mot sur la bonne victoire de l'ASSE contre Montpellier : "Oui, la semaine s'est bien passée, la semaine a bien commencé. Forcément, après un bon résultat, c'est plus facile d'entamer une nouvelle semaine. On était un peu plus sereins au vu du résultat qu'on a su avoir le week-end dernier. Maintenant, on s'est vite projetés sur le prochain match qui arrive très vite.

Déjà, c'était un match compliqué contre un adversaire direct, on peut dire, qui joue dans notre championnat. Pour le maintien, ça va être des points importants, au final, qu'on pourra compter. On savait que c'était un match compliqué. Au vu du match aussi, on a vu qu'on affrontait un très bon adversaire. On a su faire un clean sheet, on a su repartir avec les trois points. C'était vraiment un bon résultat pour nous."

Contenu moins bon à cause de l’enjeu ? "Peut-être. Peut-être qu'il y a un peu de ça. On savait que c'était un match très important. Peut-être que ça nous a crispé un petit peu. Je pense surtout à l'entame de match et la première mi-temps. Mais oui, gagner ce genre de match, c'est très bien. C'est très bon pour la confiance. Et aussi, c'est des points très importants dans des matchs compliqués. Savoir gagner, même quand ça ne va pas, c'est fort. Donc, on est fiers."

"C'est une grosse force pour nous de jouer à Geoffroy Guichard face à notre public parce qu'on connaît l'influence qu'il peut avoir sur nous et dans une rencontre"

Une explication sur les difficultés à l’extérieur ? "Non. Forcément, c'est une grosse force pour nous de jouer à Geoffroy Guichard face à notre public parce qu'on connaît l'influence qu'il peut avoir sur nous et dans une rencontre. À l'extérieur, c'est plus compliqué parce qu'on va en « terres inconnues ». C'est plus compliqué de faire des résultats peut-être, mais il n'y a pas forcément un problème particulier ou quoi qu'est-ce. C'est juste qu'il faut rester concentré tout le long des matchs et faire les efforts qu'il faut, pas moins qu'à Geoffroy Guichard. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va payer."

Le froid risque de blessure ? "C'est une période complexe parce qu'il y a le changement de température, les terrains qui sont un peu plus gras parfois. Il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. Aussi, il y a beaucoup de matchs parce qu'on a déjà fait beaucoup de matchs entre ceux qui sont internationaux. Et les autres. Donc, du coup, il faut faire attention. Il faut faire tout ce qu'il faut faire à la maison, avoir une bonne hygiène de vie. Forcément, on le répète, mais là, c'est encore plus vrai. Et oui, faire attention à un peu tout et bien se préparer pour chaque match, même chaque entraînement, parce qu'on n'est pas à l'abri de blessure dans l'entraînement."