Comme chaque semaine, le Sainté Night Club s'est réuni. Adrien Ponsard, ancien attaquant de l'ASSE et Pierre ont longuement décrypté la victoire des Verts tout en se projetant sur le prochain rendez-vous de l'AS Saint-Etienne. Extraits.

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "Les équipes adverses, quand elles arrivent à Saint-Etienne, elles entendent l'ambiance qu'il y a dans le stade, elles ont peur. C'est énorme l'ambiance qu'il y a. Il ne faut pas que ça les bloque, bien au contraire. Les supporters sont là pour les soutenir. On a toujours dit que c'est le douzième homme. Tant qu'ils mouillent le maillot, ils s'arracheront pour eux. Les joueurs doivent leur rendre en se défonçant pour eux sur le terrain. Je ne veux pas dire que c'est une forteresse, parce qu'on a quand même perdu à domicile."

Lancer la machine à l'extérieur pour l'ASSE

Pierre (Ex-Sainté Inside) : "On peut dire qu'à la maison, on est solide. Si je me base sur les chiffres, on a pris 12 points en 6 matchs, donc 2 points par match, c'est top. J'ai calculé, on a pris 5 buts en 6 matchs à la maison. Mais on a l'avant-dernière défense du championnat, et ce n'est pas dû à nos prestations à domicile, mais bel et bien à nos prestations à l'extérieur. C'est bien de savoir qu'on peut gagner les matchs à la maison. C'est par là que passera le maintien. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faudrait arriver à faire tourner le compteur pour aussi à l'extérieur, parce que depuis le début de saison, c'est un point à Nantes. Il faut qu'on enclenche à l'extérieur. Si c'est le cas, on se maintiendra sans trop suer."

Rennes est jouable

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "Rennes est dans le dur pour le moment, c'est une bête blessée. Ils viennent de changer d'entraîneur, mais on voit peu d'impact sur le premier match. Il n'y a pas encore cet impact Sampaoli. C'est un match dans lequel il faut aller avec les crocs pour essayer de gratter au moins un point. Ramener quelque chose de Rennes serait très intéressant. Ils en sont capables."