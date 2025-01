Pour leur premier match sous les ordres d'Eirik Horneland, l'ASSE a impressionné. Une prestation bien différente des performances inconstantes observées jusque-là. Le nouvel entraîneur semble avoir insufflé une approche tactique innovante et cohérente, qui laisse entrevoir de belles promesses pour la suite de la saison. Retour sur les ajustements tactiques de cette victoire contre Reims.

Exit le 4-1-4-1 ou le 5-4-1 d'Olivier Dall'Oglio, systèmes qui semblaient figer les Verts dans une rigidité aussi inefficace qu'inoffensive. Sous la houlette de Horneland, l'ASSE s'est présentée dans un dispositif relativement hybride, avec deux lignes de trois joueurs bien structurées au milieu et en attaque.

L'intensité était palpable, que ce soit dans les duels, les transitions ou la qualité technique des transmissions. Trois éléments-clés ont marqué cette rencontre : un pressing haut, une relance propre et une alternance maîtrisée entre transitions rapides et phases de possession.

Source : SofaScore

Un pressing haut efficace pour l'ASSE

Les Verts ont illustré leur capacité à presser haut. Même lorsque l’équipe adverse cherchait à envoyer le ballon sur les côtés, les joueurs stéphanois ont coulissé efficacement. Boakye, Bouchouari et Stassin ont parfaitement synchronisé leurs mouvements pour enfermer les adversaires et récupérer le ballon. Ce pressing coordonné n’était pas qu’un simple positionnement haut, mais bien une stratégie travaillée en amont.

Une relance propre sous pression pour les Verts

Les moments où les Verts ont dû faire face à un pressing adverse ont également été riches d’enseignements. Malgré la forte présence rémoise dans leur moitié de terrain, les joueurs de l'ASSE ont fait preuve de sang-froid et de précision. Grâce à une succession de passes courtes et bien senties entre Batubinsika, Bouchouari et Ekwah, le pressing adverse a été totalement déjoué, permettant de lancer des offensives en profondeur. Bien que toutes ces actions n’aient pas abouti à un but, elles ont démontré la capacité des Verts à construire proprement sous pression.

L’alternance entre transition et possession

En fin de match, après une interception, les Verts ont montré leur habilité à alterner entre une transition rapide et une phase de possession plus posée. L’équipe a commencé par se projeter vers l'avant, mais face au repli efficace des Rémois, ils ont su calmer le jeu et revenir en arrière. Ce repli tactique a permis d’étendre les lignes adverses et de créer des espaces pour des actions offensives bien construites. Ces phases ont souvent mis en lumière la qualité technique et tactique de l’équipe sous Horneland.

L'ASSE : prometteurs, mais perfectibles

Malgré cette victoire éclatante, tout n'est jamais parfait. La défense a parfois montré des signes de panique, et l'efficacité devant le but reste un chantier. Les Verts doivent encore se montrer plus efficace dans les deux surfaces de réparation. Toutefois, l’équipe a affiché une identité de jeu claire et des automatismes.

Avec cette prestation réussie, Horneland a conquis joueurs et supporters. Si les Verts parviennent à répéter ce type de performances, ils pourraient enfin entamer une remontée au classement. On a hâte de revoir cette équipe à l'œuvre.