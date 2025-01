Sur le plateau de Génération After, Felix Rouah, Walid Acherchour et Simon Dutin se sont exprimé après la belle prestation de l'ASSE face à Reims. Enthousiasme pour les Verts ? Le sujet fait débat sur les ondes de RMC.

Felix Rouah : « J’ai envie d’y croire pour plusieurs choses. On voit souvent des changements de coachs et surtout à cette période de l’année. L’effectif ne bouge pas beaucoup et là, c'est le cas aussi puisqu’il a pris les mêmes joueurs que le dernier match. Attention, Reims a réalisé l’un de ses pires matchs de la saison.

Dans les intentions, j’ai vu des joueurs stéphanois faire ce qu’on ne les avait jamais vu faire dans le pressing, dans l’intensité, dans la volonté de mettre l’équipe adverse. Dans la volonté d’isoler leurs adversaires. Avec ballon, ces joueurs ne se sont pas transfigurés et n’ont pas fait x2 de qualités footballistiques. J’ai aimé ce que j’ai vu et j’attends le révélateur Parc des Princes. Je ne les attends pas sur le résultat, mais sur les intentions. Si l’ASSE arrive et met en place les mêmes principes quitte à en prendre 6, s’il met en place les mêmes idées de jeu en blindant les côtés pour obliger l’équipe adverse pour aller dans l’axe. Il y aura peut-être trois équipes plus mauvaises cette saison. J’ai aimé l’état d’esprit et les intentions de fondation. L’entente entre Stassin et Davitashvili me déçoit depuis le début de saison. Davitashvili, c’est le premier nom sur la feuille de match. Il manque ce lien entre Davitashvili et les autres joueurs. Si ça se débloque, je pense que les Verts iront chercher le maintien. »

L'ASSE en route vers le maintien ?

Walid Acherchour : « J’ai été emballé par ce qu’a fait saint-Etienne. C’était le match de ce samedi avec des joueurs transfigurés. Un Nadé qui joue en avançant. Stassin, Bouchouari et Mouton au milieu, j’ai vu des belles choses. Ça donne de l’espoir. Avec un Geoffroy Guichard plein à craquer, ça peut donner quelque chose. Maintenant, on les attend à l’extérieur car à domicile, même sous Olivier Dall’Oglio c’était plutôt convenable. On va attendre, mais je suis bien accroché dans le train d’Horneland. Ça me plait de voir ce nouveau football même si contre le PSG ça va être suicidaire. Je pense que Saint-Etienne va se maintenir. Si l’ASSE ne se maintient pas avec l’argent dépensé surtout quand on voit les autres équipes qui ne peuvent pas dépenser. Pour moi, Le Havre est l’équipe la plus en difficulté avec Angers. Montpellier, c’est mieux. Pour en revenir à Saint-Etienne, il y a tout pour donner des frissons aux supporters. »

Un effectif qui reste trop faible en Ligue 1

Simon Dutin : « J’aimerais partager l’optimisme de mes confrères, mais pour moi l’ASSE y va tout droit (en ligue 2). Malgré l’affection que j’ai pour ce club. Le match contre Reims, je n’ai vu que les buts. Je donne du crédit à ce que vous dites. Tu as beau être un magicien, dans le foot, tu ne transformes pas un basset en Rottweiller. Tu as beau avoir des talents de dressage… le choc psychologique ok, le mec est arrivé, il a redonné un peu de confiance. Vu l’argent dépensé qui est plus que jamais dans leur histoire. L’effectif est trop faible, ils se sont trompés sur Stassin qui même s’il a trouvé le chemin des filets… Pour moi, Angers ça joue beaucoup mieux que Saint-Etienne. C’est un tel carnage à l’extérieur où ils prennent beaucoup de buts. Vous voyez vraiment trois équipes moins fortes que Saint-Etienne ? »