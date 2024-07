Pour son premier match amical de la préparation, l’ASSE affrontait Clermont ce samedi après-midi. Face à des Auvergnats qui évoluent désormais en Ligue 2, les stéphanois ont fait match nul 1-1. D’abord mené suite à l’ouverture du score de Maïdine Douane en première mi-temps, les Verts sont revenus en fin de partie grâce à Louis Mouton. Après la rencontre, plusieurs clermontois se sont exprimés.

Les réactions après ASSE – Clermont

Sébastien Bichard : « J’ai déjà une pensée pour lui (Ihan Fakili sorti sur civière 60′), parce qu’il y a une blessure et c’est quelque chose d’embêtant à trois semaines du début. Donc c’est dommage, c’est juste ce que je retiens du côté un peu négatif du match. Le reste était intéressant, les garçons ont fait ce qu’on a travaillé, ce qu’on a demandé, ils se sont connectés. Nous avons eu deux mi-temps un peu différentes, mais c’était aussi prévu dans l’apprentissage de certains. On va dire que c’est un match qui va nous servir.

Le but, c’était d’essayer d’avoir quelque chose d’équilibré, surtout qu’on puisse l’analyser. Donc voilà, d’associer des joueurs qui se connaissent également parce qu’on vient de débuter, c’était important. Donc, sur l’ensemble, aujourd’hui, moi, je n’ai pas fait de turnover, pas du tout. On était déjà dans une organisation, j’étais déjà dans une réflexion, je vous rassure. Mais oui, nous avons envie de travailler avec les matchs, donc pour moi, c’est le contexte idéal pour progresser et pour apprendre à se connaître. Donc voilà, je suis content qu’aujourd’hui on ait pu faire notre premier match avec ce nouveau groupe qui va encore évoluer, et c’était intéressant. »

Maïdine Douane : « C’était un super match contre une belle équipe de Saint-Étienne. On a joué, on a marqué en première mi-temps, on entre à la mi-temps avec un but pour nous et 0 pour eux. Après, c’était dur physiquement, c’était notre premier match. Voilà, je suis heureux, c’est une fierté. J’espère que ça ne sera pas le dernier, j’espère qu’on en aura beaucoup encore. Je suis très content d’avoir mis le premier but de Clermont cette année. »