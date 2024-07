L’ASSE jouait ce samedi contre Clermont leur premier match de préparation. Dans une rencontre à deux visages, les Verts ont été en grande difficulté en première mi-temps avant de dominer les débats en seconde. Un score de parité 1-1 a scellé cette rencontre. Olivier Dall’Oglio a réagi à l’issue de la rencontre sur le site officiel. L’occasion de donner des nouvelles des blessés.

Le staff stéphanois a dû composer avec de nombreuses absences : Moueffek, Briançon, Bentayg (blessé), Petrot, Larsonneur, Tardieu, Old, Boakye (réathletisation), Davitashvili (vacances), Bouchouari, Amougou, Aiki (sélections nationales).

Retour sur la semaine au Chambon de l’ASSE

« C’était un bon travail physique qui conclut la semaine de préparation physique et de cohésion qu’on vient de passer au Chambon-sur-Lignon. Vu les absences et les blessures au sein du groupe, on a fait une revue d’effectif avec une dizaine de jeunes joueurs. C’est une bonne chose, ça permet de les voir en condition.

En première période, on a perdu trop de ballons et on s’est fait étouffer sur les 20 premières minutes. En seconde, on a été mieux mais il y a toujours des enseignements à tirer. On va travailler en vidéo sur ce match. La semaine prochaine, on aura aussi une autre grosse semaine de travail de préparation ponctuée par un match d’un autre niveau (ASSE-Villareal). »

Abdelhamid et Mouton donnent satisfaction à Dall’Oglio

« Louis, on le connaît. Il revient au club après une saison complète en prêt en Ligue 2. Pour moi, son premier but n’aurait pas dû être annulé pour hors-jeu, donc je considère qu’il a marqué deux jolis buts aujourd’hui. Yunis ? C’est un patron sur le terrain, on l’a vu. Il donne l’exemple. Il a été le patron de la défense. Si on veut se maintenir en Ligue 1, il faudra des joueurs d’expérience comme lui et des joueurs qui tiennent mieux le ballon. »

Plusieurs absences à noter

« La préparation se passe bien. Le petit hic, c’est l’état des joueurs. Aïmen Moueffek s’est blessé en haut de la cuisse et Gautier Larsonneur a été protégé sur ce match. Augustine Boakye et Ben Old seront peut-être aptes pour disputer le prochain ! »