Alors que l’ASSE s’apprête à disputer un Derby décisif face à l’OL ce dimanche à Geoffroy-Guichard, le club joue sa survie en Ligue 1. En cette fin de saison très importante pour l'avenir du club, les Verts peuvent une nouvelle fois compter sur le soutien de leurs supporters !

Il ne reste plus que cinq journées de Ligue 1, et chaque point compte pour l’ASSE. À trois unités du barragiste Le Havre et cinq du premier non-relégable Reims (qui compte une bien meilleure différence de but), les Verts n’ont plus le droit à l’erreur.

Un Derby sous tension dans la course au maintien

Quel meilleur moment pour relancer une dynamique que ce Derby face à l'OL, programmé ce dimanche à 20h45 dans un Chaudron qui s’annonce incandescent.

Le contexte sportif est tendu, mais les hommes d’Eirik Horneland savent qu’ils pourront compter sur un soutien sans faille de leur public. Contre Brest, ils étaient près de 33 000. Cette fois, toutes les places ont été réservées avant même l’ouverture de la billetterie au grand public. Le message est clair : le peuple vert est prêt à répondre présent pour ce match capital.

Geoffroy-Guichard en fusion dès l’entraînement

Afin de créer une dynamique populaire unique, l’ASSE a décidé d’ouvrir exceptionnellement son dernier entraînement au stade Geoffroy-Guichard. Samedi matin, de 10h30 à midi, les supporters pourront assister à la séance depuis la tribune Henri Point inférieure. Dans la foulée, les différents groupes de supporters, ont appelé au rassemblement. L’initiative a suscité un engouement immédiat : les billets gratuits se sont arrachés en quelques heures. Il n'y a aujourd'hui plus aucune place mise à la vente sur la billetterie du club.

Mais ce n’est pas tout. Le club a aussi programmé un entraînement ouvert au public cette semaine au centre Robert-Herbin, mercredi 16 avril. Initialement ouverte au public, la séance du vendredi 18 avril sera finalement à huis clos. Autant d’occasions de rapprocher les joueurs de leurs supporters et de renforcer ce lien si particulier entre l’équipe et son peuple.

Mobilisation générale autour de l’ASSE

L’objectif est clair : fédérer toutes les forces vives du club autour de ce rendez-vous crucial. Car si les Verts veulent s’en sortir, il leur faudra bien plus que du talent. Ce week-end s'annonce bouillant dans le stade.

Dimanche, face à Lyon, ce sera bien plus qu’un match. Ce sera peut-être le tournant d’une saison.