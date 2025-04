Principal concurrent de l'ASSE, Le Havre s'est pris une gifle à domicile face au Stade Rennais (1-5). Abdoulaye Touré, capitaine du HAC s'est exprimé après la rencontre.

Abdoulaye Touré, capitaine du HAC : "On a totalement manqué notre match, même si par moments il y a eu de la réaction. Mais sur l'ensemble, on a complètement raté notre match. On s'est peut-être trop cru trop beau. Quand on voit déjà notre début de match, on peut penser qu'on a sous-estimé cette équipe ou peut-être qu'on s'est cru trop beau. Mais on va retenir le positif. Il y a quand même de bonnes choses. Je pense qu'on a essayé de pousser, même si le score était assez large. La semaine prochaine, une, voire la meilleure équipe d'Europe, le PSG. On va y aller avec nos armes. On va faire le dos rond et pourquoi pas créer l'exploit.

Comment se relever ? Retrouver nos forces, c'est-à-dire le collectif. Se battre l'un pour l'autre. On sait que ça va être compliqué jusqu'à la fin, quel que soit l'adversaire. On va faire le maximum. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Tous les points vont être importants, tous les matchs vont être importants. Il y aura besoin de tout le monde parce que tous les matchs comptent. Jusqu'à la fin, ça va être une bataille."

Le HAC veut créer la sensation face au PSG

Abdoulaye Touré, capitaine du HAC : "Dès mardi, on va retourner au travail. La chance dans le foot, c'est de chaque week-end de se rattraper des erreurs qu'on a pu commettre le week-end d'avant. La semaine prochaine, ça va être un match très, très, très, très difficile. Mais avec les armes qu'on a, il faut que ce soit un match aussi difficile pour eux. Il ne faut pas y aller en tant que touriste, en se disant que c'est déjà mort. Moi, j'y crois. C'est ce que je vais essayer d'inculquer aux joueurs quand on sera sur le terrain. Pourquoi pas créer l'exploit ?

La différence de but ? Je ne me dis pas qu'il faut y aller en se disant qu'on va essayer de prendre le moins de buts possible. On va essayer d'aller avec nos armes et essayer de créer l'exploit, c'est-à-dire pourquoi pas gagner ce match ou au moins prendre un point. Mais je ne me dis pas qu'on va y aller là-bas en mettant le bus et en essayant de prendre le moins de buts possible."