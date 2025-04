L’ASSE peut encore croire au maintien après son nul face à Brest, mais les carences défensives continuent de plomber les Verts. Walid Acherchour, journaliste pour DAZN, s'est exprimé sur ce sujet. Extraits.

Ce match nul face à Brest (3-3) aurait presque un goût doux-amer pour l’AS Saint-Étienne. D’un côté, les hommes d’Eirik Horneland ont montré du caractère et se sont procuré les meilleures occasions en fin de match. De l’autre, ils ont encore une fois craqué défensivement, encaissant des buts évitables. Résultat : un seul point pris, là où une victoire semblait à portée.

Pourtant, dans le jeu, les Verts ont séduit. Walid Acherchour, journaliste pour DAZN, résume parfaitement le paradoxe stéphanois : « Saint-Étienne avec le ballon fait des choses intéressantes. [...] Mais bon il y a trop de largesses défensives, trop de fébrilité. » Et c’est bien là que le bât blesse.

Une fébrilité chronique derrière

La fragilité défensive est un mal récurrent du côté de l’ASSE cette saison. Corners mal défendus, duels perdus dans la surface, manque de rigueur sur les seconds ballons… autant de détails qui finissent par coûter cher. « Sur les coups de pied arrêtés, je trouve que c’est beaucoup trop naïf », déplore Acherchour. À ce niveau de compétition, chaque erreur se paie cash.

Les Verts ont encaissé 67 buts cette saison, soit la pire des défenses du championnat. Pour espérer se maintenir, il faudra impérativement resserrer les rangs, car comme le souligne le journaliste de DAZN : « Il faut marquer 4 ou 5 buts pour gagner un match ». Un luxe que Saint-Étienne ne peut pas toujours se permettre, surtout face aux blocs bas qui ferment le jeu.

Un nul encourageant de l'ASSE avant le derby

Dans ce marasme défensif, le point positif reste le mental affiché par les Verts. En ne perdant pas contre un concurrent direct, ils restent dans la course au maintien. Et à quelques jours du derby tant attendu face à l’OL, ce résultat peut servir de tremplin psychologique. « Le côté positif, c’est qu’ils prennent un point avant le derby, ça leur laisse un peu d’espoir, mais on aurait aimé voir un Saint-Étienne un peu plus solide défensivement. », conclut Acherchour.

Mais l’ASSE devra montrer un tout autre visage dans le Chaudron, face à une équipe lyonnaise en forme. Car en l’état, sans solidité défensive, difficile de rêver à autre chose qu’un sursis.