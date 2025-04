À la veille du derby face à l’Olympique Lyonnais, l’ASSE convie ses supporters à assister à la dernière séance d’entraînement des Verts. Un rendez-vous symbolique et chargé d’émotion, ce samedi matin au stade Geoffroy-Guichard.

Les Verts jouent gros ce week-end. Les stéphanois affrontent l'OL pour une rencontre aux multiples enjeux. Alors que le club avait initialement décidé d'ouvrir ses portes aux entraînement de mercredi et vendredi, une décision forte a été annoncée. L’ASSE a décidé d’ouvrir l’ultime entraînement d’avant-derby au public. Ce samedi 19 avril, les supporters pourront venir encourager leur équipe dans l’enceinte du Chaudron, entre 10 h 30 et 12 h 00, pour une séance placée sous le signe de la communion et de la ferveur.

La tribune Henri-Point inférieure sera accessible, sur présentation d’un billet gratuit, déjà disponible à la réservation. Un dispositif mis en place pour permettre au Peuple Vert de montrer son soutien total à la veille d’un match capital face à l’OL (dimanche à 20h45).

ASSE - OL : Mobilisation générale avant le match de la saison

Ce rendez-vous n’a rien d’anodin. Alors que l’AS Saint-Étienne joue sa survie en Ligue 1, ce derby face à Lyon est vécu comme une finale. Trois points vitaux, un rival historique, et un stade plein à craquer : tout le Forez est en ébullition.

Eirik Horneland et ses joueurs auront besoin de tout le soutien possible. Voir les tribunes se remplir dès le samedi matin pour un entraînement, c’est offrir une dose supplémentaire de motivation, de ferveur, de communion. Ce moment de partage entre joueurs et supporters est aussi une façon de dire : on est ensemble, jusqu’au bout.

➡️ La réservation des billets gratuits pour accéder à l'entraînement est d’ores et déjà ouverte. Le club invite ses supporters à venir nombreux, bruyants, et déterminés à faire vibrer le Chaudron avant même le coup d’envoi.

🕥 Horaires : 10 h 30 à 12 h 00 – Tribune Henri-Point inférieure, sur présentation d’un billet gratuit.

Pour réserver votre billet : c'est ici !