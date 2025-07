Vague de départs… et d'arrivées. Les dirigeants de l'ASSE devraient profiter du mercato estival pour revoir entièrement l'effectif d'Eirik Horneland. Plusieurs indésirables ont déjà quitté le club, tandis que d'autres sont annoncés sur la sellette. En parallèle, les pistes s'accumulent et Kilmer fait son maximum pour conserver les cadres de la saison précédente.

Kilmer Sports stop les frais

C'est avec une stratégie financière bien identifiée que les nouveaux dirigeants débarquaient dans la Loire l'été dernier. En signant des contrats incluant de nombreuses variables, ces derniers ont mis un terme aux gros salaires proposés par l'ancienne direction.

Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert, analyse la situation : "La priorité, c’était clairement d’alléger l’effectif, notamment avec certains joueurs sur lesquels on ne comptait plus. Ce travail est en cours. (…) On a encore pas mal de joueurs sous contrat qui datent d’une période compliquée. À ce moment-là, on n’attirait pas les joueurs avec des paillettes. On a du surpayer. (...) Il va falloir rationaliser, baisser les masses salariales. "

Avec les récents départs, l'ASSE s'est non seulement débarrassée de joueurs aux rendements trop faibles... mais également de près de 3,1 millions d’euros brut sur une année complète.

Le mercato engage une nouvelle ère ?

Saint-Étienne devrait alors enregistrer de nombreux départs cet été. Entre les fins de contrats et les indésirables, nombreux seront les Verts à quitter le forez. "Moi, j’ai vraiment l’impression qu’on veut couper avec le cycle instauré sous Batlles par le triumvirat, affirme Sylvain dans notre dernière vidéo. Batubinsika, Petrot, Briançon… Tous ces joueurs-là étaient des cadres de l’effectif, avec la volonté d’emmener le club en Ligue 1. Aujourd’hui, on sent clairement qu’on veut changer de visages."

Mais l'ASSE semble également vouloir sécuriser ses éléments forts. C'est un secret de Polichinelle... Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne seront pas bradés. Les dirigeants ne laisseront pas partir les deux Stéphanois cet été.

Une place accordée à la jeunesse : l'avenir sécurisé ?

Mais le club couronné dix fois champion de France a également annoncé cet été la signature de plusieurs contrats professionnels. Kilmer Sports Venture avait en effet annoncé vouloir s'appuyer sur le centre de formation pour batir son effectif. "Je pense qu'ils vont tous être testés par Eirik Horneland", avance Sylvain. "Mais s'il fallait faire un pari sur un joueur qui jouera, moi je pense que je ferais celui de Beres Owusu."

Mais ce n'est pas sans oublier l'importance de renforcer avec des joueurs expérimentés. "Après, moi, avant même de parler de tout ça, ce que Kilmer doit faire en priorité, c’est construire une équipe solide, tempère Romain. Une vraie colonne vertébrale, avec des cadres capables de tenir la baraque et de performer sur la durée. Le reste, ça suivra."

