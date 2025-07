Avec plus de 1000 nouveaux abonnés n’ayant pas suivi l’ASSE en Ligue 1 la saison passée, la campagne d’abonnement 2025-2026 démarre sous les meilleurs auspices. Le Chaudron affiche déjà sa ferveur à un mois du début de lancement de la Ligue 2.

Depuis le lancement officiel de la campagne d’abonnement le 18 juin, les supporters de l’AS Saint-Étienne montrent leur attachement inébranlable au club. Plus de 1500 abonnements ont été enregistrés dès le premier jour. Parmi eux, 300 de la part de nouveaux venus. À date, c’est désormais plus de 1000 supporters inédits qui ont souscrit un abonnement, sans avoir été abonnés lors du dernier passage du club en Ligue 1. Un chiffre qui démontre l’adhésion populaire au projet de montée.

Des tribunes pleines et une fidélité sans faille du côté de l'ASSE

Les Kops Nord et Sud sont déjà complets, preuve que les fidèles du Chaudron répondent présents. Mieux encore, parmi les 13 000 abonnés soumis à la reconduction automatique prévue au 19 juillet, moins de 300 ont décidé de résilier. Ce faible taux de résiliation (à peine 2 %) traduit une confiance largement renouvelée dans la trajectoire du club. Les abonnés actuels peuvent conserver leur siège jusqu’au 18 juillet. Ensuite, il y auraactivation automatique de la tacite reconduction.

Tarifs variés, offre enrichie à l'ASSE

Que l’on soit étudiant, senior, ou supporter de toujours, l’offre d’abonnement s’adapte à tous les profils. L’abonnement “12ème Homme” offre des avantages exclusifs : -15 % à la boutique, visite du musée, accès illimité à ASSE.TV... Le tout, couplé à l’accès aux 11 matchs à domicile de l’équipe féminine. Ceux-ci sont inclus dans toutes les formules. Avec un démarrage trois fois plus rapide qu’en 2022 et des chiffres déjà au-delà de 2023, l’ASSE aborde cette saison de Ligue 2 avec un Chaudron plus incandescent que jamais. Il y aura du monde à Geoffroy-Guichard.

Les quatre premières journées de Ligue 2 déjà programmées

L'ASSE connaît désormais les dates de ses quatre premières rencontres qui se dérouleront au mois d'août. L'ASSE se déplacera sur la pelouse de Laval le samedi 09 août à 20h. Les rencontres face à Rodez (domicile), Ajaccio et Grenoble (domicile), sont programmés respectivement les samedis 16, 23 et 30 août à la même horaire.