Incertain lors du Derby, puis du déplacement à Strasbourg, Irvin Cardona a bien tenu sa place lors des deux rencontres. Si l'ailier de l'ASSE a débuté à chaque fois, il a en revanche également dû céder sa place.

Annoncé incertain avant le déplacement à Strasbourg, Irvin Cardona semble avoir rapidement tourné la page. L’attaquant stéphanois a pris part normalement à l’entraînement collectif ce mardi, comme en attestent les clichés publiés par l’ASSE. Une bonne nouvelle pour le staff de l’AS Saint-Étienne et les supporters, alors que l’ancien brestois avait été ménagé durant la semaine précédant la rencontre.

Un retour rassurant à l'entraînement après une gêne aux adducteurs

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le coach Eirik Horneland s’était montré prudent : « Concernant Irvin Cardona, c'est au niveau des adducteurs. » Une gêne qui n’a toutefois pas empêché le joueur de débuter la rencontre, même si son rendement a été entaché par ce manque de rythme et d'efficacité.

Un match frustrant face à Strasbourg pour l'ASSE

Aligné d’entrée par Horneland contre Strasbourg, Cardona a manqué de tranchant. Bien que l'on ne puisse pas lui reprocher son investissement, c'est son innefficacité que l'on peut pointer du doigt. Il aurait pourtant pu être décisif à plusieurs reprises, notamment sur une situation en tout début de rencontre mal négociée. Affaibli, il a logiquement cédé sa place à la 70e minute, remplacé par Ben Old. L’entrée en jeu du Néo-Zélandais a d’ailleurs été remarquée, avec plus de mobilité et d’impact dans les derniers mètres.

Si la défaite (3-1) a laissé des regrets, la prestation de Cardona n’a pas échappé aux critiques. Mais son retour à l’entraînement ce mardi indique qu’il pourrait très vite retrouver une meilleure condition physique. Depuis son retour à l'ASSE, il s'est montré décisif à plusieurs reprises, marquant quatre buts (deux doublés) et réalisant deux passes décisives.