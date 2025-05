Après sa défaite 3-1 en Alsace, face à Strasbourg, l’ASSE affrontera Monaco ce week-end dans le Chaudron lors de la 32ème journée de Ligue 1. Comme les Verts, le club de la principauté est en difficulté à l’extérieur en 2025.

L’ASSE n’a pris que 6 points cette saison sur 48 possibles a l’extérieur. Avec une seule victoire hors de ses bases, elle est la seconde pire équipe de Ligue 1 dans ce domaine. Seul Montpellier, unique équipe que les Verts ont battu à l’extérieur, fait pire avec 3 points pris.

Une statistique inquiétante pour les hommes d’Eirik Horneland qui restent 17èmes à 3 journées de la fin. Les stéphanois devront prendre des points face à Reims à l’extérieur pour augmenter leur chances d’accrocher un barrage.

Après la victoire dans le derby, le Chaudron sera sans doute bien garni face à Monaco et Toulouse pour pousser l’ASSE vers de nouvelles victoires primordiales pour le maintien en Ligue 1.

Un appui non négligeable pour les stéphanois qui sont capables de se transcender avec le public derrière eux. Face à l’OL, les Verts se sont servis de l’ambiance et du soutien des 40.000 supporters pour étouffer les lyonnais d’entrée et imposer leur rythme.

Monaco en difficulté hors de la principauté

L’AS Monaco est à la peine en déplacement depuis décembre dernier. Le club du rocher n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers voyages en Ligue 1. Un rythme qui n’avantage pas les monégasques dans la course à la 2ème place.

Les hommes d’Adi Hutter n’ont pris que 7 points à l’extérieur depuis début décembre. Seuls Montpellier et l’ASSE font pire en championnat sur cette période. L’unique victoire à l’extérieur du club de la Principauté lors de leurs 9 derniers déplacements était à Angers. L’AS Monaco compte 5 points à l’extérieur depuis le début de la phase retour en Ligue 1. C’est autant que l’ASSE sur la même période.

Les Monégasques ont d’ailleurs perdu à Montpellier à la mi-janvier. Ce week-end, ils ont été accrochés au Stade Océane par une valeureuse équipe Havraise. Ce match nul 1-1 permet au Havre de compter 1 point d’avance sur l’ASSE à 3 journées de la fin.

Les hommes d’Eirik Horneland devront réaliser un grand match, s’ils veulent faire tomber l’AS Monaco. L’ASSE devra compter sur un Chaudron bouillant pour continuer de faire douter les monégasques a l’extérieur.