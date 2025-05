Trois journées pour finir fort. Reims entame le sprint final avec un double objectif : assurer son maintien en Ligue 1 et préparer au mieux sa finale de Coupe de France contre le PSG. Mais avant de penser à Saint-Denis ou à Saint-Étienne, il faudra d’abord aller défier Nice ce vendredi soir.

Samba Diawara s’est adressé à la presse à la veille de ce déplacement. Un moment attendu pour clarifier les ambitions rémoises, faire le point sur les blessés et insuffler une dernière dynamique positive à une équipe qui aura fort à faire contre des Niçois en quête de podium.

Samba Diawara (Entraîneur de Reims) : "Ito ? Il a un gros hématome, mais rien de trop grave. Un hématome qui nécessite quand même quelques jours d'arrêt. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux, puisque les premiers jours de la semaine, il boitait. Il est arrivé à marcher normalement, il est sorti un peu sur le terrain. Mais ça risque d'être un peu court, même s'il est possible qu'il y ait une évolution spectaculaire d'ici vendredi. Mais normalement, ça devrait être assez trop court.

Pas de ligament touché, pas de fracture. On est quand même rassuré. On espère le récupérer au plus vite, même si, je le répète, face à Nice, ça me semble difficile. Lui, il a envie de jouer. Quand il est venu tout à l'heure sur le terrain (ce jeudi), c'était pour dire que je me sens bien. Il faut être raisonnable."

Diawara s'attend à des surprises en Ligue 1

Samba Diawara (Entraîneur de Reims) : "En général, quand j'interviens après les matchs, je pense avant tout au match qui va arriver après. J'essaie de faire passer des messages. Peut-être que là, j'ai été un peu fort. Moi, j'estimais qu'on n'avait pas fait assez, qu'on n'avait pas eu assez d'ambition. Mais on m'a aussi rappelé que ça fait trois matchs qu'on n'a pas encaissé de but. On vient de faire une série de 7 points sur 9. Sur les 7 derniers matchs, on n'a pas encaissé de but dans le jeu. Donc on va s'accrocher à ça et on va s'en tenir.

Maintenant, il faut relativiser les choses. On a eu les stats athlétiques du match. Je crois avoir entendu que si Montpellier avait agi comme ça depuis le début de la saison, ils n'en seraient peut-être pas là. Il faut tenir compte de ça aussi. Ce qui est certain, c'est que j'ai estimé, après le match, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû viser mieux.

Si on peut mettre cette pression, on ne va pas s'en priver. Ici, on est dans une position où on a des équipes qui se sont intercalées. On est chassés, mais on est chassés de plus loin. Je pense qu'on en chasse d'autres avant nous. Et ça, ça fait changer un peu le contexte. Mais l'objectif sera le même. Ce sera d'essayer de prendre quelque chose pour nous rapprocher de ce maintien. Il faudrait qu'il y ait plusieurs équipes qui passent devant, alors qu'à un moment, il suffisait d'une.

Il y aura des surprise sur cette fin de saison. Il y en a eu et il y en aura encore. Ce week-end il y'en aura en Ligue 1 et j'espère qu'on fera partie de ces surprises."