Les performances des anciens joueurs de l’ASSE ont encore animé le week-end dans de nombreux championnats. Ils se sont signalés par des buts, des passes décisives et des actions déterminantes pour leurs équipes. Tour d'horizon des performances de nos anciens Verts !

Le début de ce tour d’horizon est marqué par l’activité offensive particulièrement importante des anciens joueurs de l’ASSE, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant marseillais a brillé lors de la victoire à Nice, ouvrant le score dès la 11e minute avant de délivrer deux passes décisives. En National, Enzo Mayilla a trouvé le chemin des filets avec Aubagne, tout comme Loïs Diony avec Manisaspor, tandis qu’à Orléans, Jordan Morel a signé une passe décisive sur le premier but de son équipe.

À l’étranger, Jorginho a également trouvé l’ouverture avec Omonia Aradippou. Kader Bamba s’est illustré avec Clermont grâce à un doublé qui a forcément pesé dans le résultat final, tandis qu’Oussama Tannane a inscrit un but pour Umm Salal dans un match où son influence s’est ressentie malgré la défaite.

Un ancien de l'ASSE voit rouge !

En Belgique, Zakaria Nadrani s'est illustré par un doublé, contribuant au succès de Tubize-Braine. En Suisse, David Douline a offert une passe décisive importante avec le Servette lors du nul face à Lucerne, tandis que Miguel Trauco a joué un rôle essentiel dans la victoire d’Alianza Lima grâce à deux passes décisives. En Ligue 1, Morgan Guilavogui s’est retrouvé au cœur d’un fait de jeu majeur en étant expulsé en toute fin de rencontre avec Lens.

De son côté, Naïs Djouahra a maintenu une dynamique positive en inscrivant un but en Coupe avec Arouca. Enfin, Jean-Philippe Krasso a délivré une passe décisive pour le Paris FC lors d’une rencontre où son équipe s’est inclinée.

Jordan Veretout a encore démontré sa capacité à peser dans le jeu en délivrant une passe décisive lors du large succès d’Al-Arabi. À noter également la contribution malheureuse d’Anthony Briançon, auteur d’un but contre son camp qui a pesé dans la défaite de Pau.

