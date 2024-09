Le coach Brestois savourait hier sa victoire face à des Stéphanois qui ont proposé une bien faible opposition. Bienveillant, Eric Roy a tenu à nuancer la victoire des siens et a expliqué ses choix tactiques en cours de match, notamment en début de seconde mi-temps alors que son équipe semblait perdre le contrôle de la rencontre… selon lui ! Extraits des propos de l’entraîneur de Brest au micro de beIN Sports.

Eric Roy (entraîneur de Brest) : « On a retrouvé un peu les valeurs qui nous sont chères. Ce n’était pas un match parfaitement abouti, mais l’état d’esprit était vraiment là. On a montré que nous sommes une équipe difficile à battre, à dribbler, et que nous sommes présents dans les duels, avançant constamment sur l’adversaire. Nous avons bien mis en œuvre ces principes.

Nous avons aussi été plus verticaux, jouant dans les zones mortes et mettant en place un pressing efficace. Cependant, il est vrai que nous aurions pu avoir un peu plus de maîtrise, notamment durant les vingt premières minutes de la deuxième période. C’est pour cela que j’ai effectué quelques changements, car nous avons perdu le contrôle du milieu de terrain. Globalement, nous avons eu un peu plus de réussite que lors de nos deux premiers matchs. Le score de 4-0 est peut-être un peu sévère pour les Stéphanois, mais dans l’ensemble, le match a été bien maîtrisé. »

Eric Roy : « C’est une équipe assez verticale qui joue souvent sur le deuxième ballon »

« Je savais que Saint-Étienne n’allait pas toujours chercher à jouer depuis l’arrière. C’est une équipe assez verticale qui joue souvent sur le deuxième ballon. Malgré cela, nous avons récupéré beaucoup de ballons en première période, même dans leur zone des 30 mètres, grâce à un bon pressing. Cependant, nous n’avons pas toujours été très justes techniquement. C’est un aspect que nous devons améliorer. Je suis convaincu que nous pouvons progresser sur le plan technique dans les prochaines semaines. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer ce collectif, et j’espère que nous y parviendrons. »