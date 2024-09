Après la défaite stéphanoise face à Brest (0-4), la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l’ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (4) : Gauthier Larsonneur n’a pas été à la hauteur hier face à Brest. Bien qu’il ne puisse rien faire sur les deux penalties, sa responsabilité est clairement engagée sur le premier but. Le ballon part en cloche près de sa cage, et il reste immobile, statique et attentiste. De plus, sur le coup franc, il relâche le ballon dans les pieds d’Ajorque. Sa responsabilité est encore une fois engagée par une faute technique. Il a été aussi fébrile que nerveux. On attendait davantage d’un joueur censé être un cadre pour une défense devenue perméable.

Pierre Cornud (4) : Pour sa première titularisation après son arrivée au club, Pierre Cornud a montré de belles qualités, notamment offensivement. Il a délivré plusieurs centres intéressants que nos attaquants n’ont pas su exploiter. Cependant, il a rencontré beaucoup de difficultés en défense et est fautif sur le deuxième penalty brestois pour avoir ceinturé inutilement son adversaire. Son début n’a pas été idéal, mais sa performance reste somme toute passable pour une première.

Yvann Maçon (3) : Yvann Maçon a montré qu’il n’avait pas perdu ses qualités physiques, mais il a joué de manière extrêmement brouillonne. Son apport offensif a été insuffisant, et défensivement, il a également été en difficulté. Olivier Daloglio l’a remplacé par Dennis Appiah en seconde mi-temps.

Yunis Abdelhamid (3) : Yunis Abdelhamid, propulsé capitaine, est clairement en difficulté. Ce n’est pas son âge, mais plutôt une lenteur persistante qui le freine. Alors qu’il devrait briller aux côtés de Dylan Batubinsika, il subit les événements. La première mi-temps est un exemple flagrant de ses difficultés. En seconde période, il a tenté de se reprendre en montrant plus d’incisivité et de détermination, mais des manques techniques et physiques l’ont empêché de retrouver son niveau d’antan à Reims. Il est urgent que le capitaine stéphanois relève son niveau de jeu et inspire ses coéquipiers, car Mickael Nadé est prêt à lui prendre sa place.

Dylan Batubinsika (3) : Dylan Batubinsika n’a pas réalisé une prestation à la hauteur de ses capacités. Fébrile et parfois trop agressif, il a souvent été à la limite. Son placement était souvent approximatif et il a contribué à la fragilité d’une défense qui a encaissé quatre buts hier après-midi.

Lamine Fomba (2) : Que dire de Lamine Fomba, si ce n’est qu’il n’a pas le niveau pour jouer en Ligue 1, et peut-être même pas en Ligue 2 ? Son match fut exécrable. Ses décisions étaient systématiquement mauvaises et son apport technique largement insuffisant. À ce niveau, sa vision du jeu est inexistante. De plus, il est fautif sur le premier penalty de Brest, permettant ainsi aux Bretons de doubler la marque. Il aurait même pu recevoir un carton rouge si l’arbitre avait remarqué qu’il avait déjà un jaune. Décidément, Lamine Fomba ne doit plus apparaître sous les couleurs stéphanoises et une solution rapide doit lui être trouvée.

Ayman Aiki (3) : Ayman Aiki est un jeune joueur et il serait injuste de lui imputer seul les difficultés de l’équipe hier après-midi. Toutefois, il a montré des limites réelles et doit encore travailler pour progresser, notamment dans l’impact, la vitesse et la qualité technique. Il n’a jamais réussi à déborder son vis-à-vis et n’a donc jamais réussi à apporter le danger dans la surface adverse. Une titularisation est un moment important et la pression était peut-être trop forte pour ce jeune joueur qui n’a jamais eu la chance d’être lancé dans des conditions favorables à Saint-Étienne. On espère cependant le revoir, car il est plein de promesses.

Zuriko Davitashvili (3) : Zuriko Davitashvili, arrivé de Bordeaux avec la réputation d’un technicien clairvoyant, n’a pas confirmé ces attentes. Il semble être un lointain souvenir de ce qu’il était l’an passé. Davitashvili ne prend aucun risque, est souvent à contre-temps et ne comprend pas les déplacements de ses coéquipiers, n’apportant ainsi aucun danger dans le camp adverse. Trois matchs et trois performances décevantes. Olivier Daloglio pourrait bien s’agacer de ce rendement et le faire siéger sur le banc lors du prochain match.

Mathieu Cafaro (3) : Mathieu Cafaro a continué à afficher ses caractéristiques habituelles, comme en Ligue 2. Le problème est que, en Ligue 1, cela ne suffit plus. Malgré ses efforts et ses combinaisons, ses performances restent insuffisantes. Il tente et combine mieux que ses coéquipiers comme Davitashvili ou Aiki, mais ses qualités techniques devraient lui permettre de faire beaucoup mieux. Ben Old, blessé, pourrait bientôt lui disputer sa place s’il continue à se considérer comme un cadre immuable de l’équipe.

Ibrahim Sissoko (3) : Ibrahim Sissoko est un buteur en manque de ballons. Avec peu d’occasions devant le but, il a du mal à marquer. C’est un problème pour une équipe qui peine déjà à faire parvenir les ballons dans les 30 mètres adverses. Sissoko obtient de nombreuses fautes en jouant en pivot pour permettre au bloc de remonter, mais ce n’est pas ce qu’on attend de lui. L’entrée de Wajdi à ses côtés a permis à Sissoko de se concentrer davantage sur son rôle principal, à savoir être dans la surface de réparation et tenter de marquer des buts. L’arrivée de Stassin pourrait lui être fatale.

Le joueur du match

Mathis Amougou (4) : Mathis Amougou confirme ses qualités match après match. Sa vision du jeu est excellente, il joue souvent en première intention, parfois à une touche de balle, ce qui est le signe d’un joueur prometteur. À 18 ans, il a déjà attiré l’attention avec une offre de 11 millions d’euros venue d’Allemagne. Il est fort probable que d’autres clubs proposeront encore plus à la fin de la saison si Amougou continue sur cette lancée. À son âge, il assume des responsabilités que certains joueurs plus expérimentés ne prennent pas. Dans une équipe qui lutte pour le maintien, il est crucial qu’il garde son caractère. Il est clair qu’Amougou a gagné sa place dans le milieu de terrain, mais il est également évident qu’il ne pourra pas tenir toute une saison comme titulaire sans rotation. Le retour de moueffekpourrait lui être bénéfique, aussi bien à ses côtés que pour souffler. Hier, il a sombré avec l’équipe, mais s’il y en a un qui a assumé, c’est bien lui.

L’entraîneur de l’ASSE

Olivier Dall’Oglio (3) : Les choix d’Olivier Dall’Oglio restent incompréhensibles, notamment au milieu de terrain. Comment a-t-il pu titulariser Lamine Fomba alors que Louis Mouton était sur le banc et avait fait une belle entrée en jeu la semaine précédente ? La reconduction d’un système avec Sissoko seul en attaque, en grande difficulté, ainsi que la titularisation répétée de Davitashvili, qui ne s’intègre pas dans le système de jeu, pose également problème. Dall’Oglio est victime d’un mercato qui a investi dans de très jeunes joueurs et des paris. Aujourd’hui, il demande de l’expérience alors qu’on lui propose de la jeunesse. Pour se maintenir en Ligue 1, il devra faire preuve de plus d’ingéniosité et être mieux soutenu par des dirigeants qui compliquent décidément sa tâche.

Le classement général des joueurs

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.