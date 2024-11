Battus dans le Derby dimanche dernier, les Verts ont démarré la première des deux semaines de trêve internationale. En ligne de mire, la réception cruciale de Montpellier. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 11 Novembre

ASSE : Mickaël Nadé évite le pire ?

L’ASSE s’est incliné, le week-end dernier, dans un match à ne pas perdre. Lyon reste donc invaincu au Groupama Stadium face à son rival, Les Verts ont à nouveau encaissé un but sur coup de pied arrêté. Un but évitable qui coûte très cher. Des regrets sont également à déplorer sur le plan offensif avec quelques opportunités ratés. Ibrahim Sissoko aurait pu permettre aux siens de ramener un point du Rhône. Il a malheureusement butté sur Lucas Perri.

Lyon a cru inscrire un second but sur une erreur de Larsonneur. Pas aidé par la passe de Batubinsika le portier stéphanois a relancé sur le bras de Mikautadze. Nuamah pensait alors aggraver le score avant que l’arbitre n’annule le but à l’aide la VAR. Nuamah sera encore en vue quelques minutes plus tard, dans un duel avec Nadé. Le defenseur stéphanois est mal retombé sur son genou. Il a pu terminer la rencontre avant de s’allonger sur la pelouse. Olivier Dall’Oglio pourrait perdre son defenseur pour un long moment.

Une simple frayeur ?

Le Progrès a donné des nouvelles rassurantes concernant Mickaël Nadé. Le défenseur de l’ASSE aurait quitté le stade en marchant et sans béquilles hier soir. Le joueur formé au club se voulait rassurant. Il a passé des examens aujourd’hui et devrait connaître les résultats ce mardi.

Mardi 12 Novembre

ASSE : Nadé absent au moins quatre semaines

Depuis le début de saison, l’ASSE n’a pas été épargnée par les blessures dans son effectif. Dès la préparation, Aïmen Moueffek s’est blessé et n’est revenu que lors de la 3ème journée de Ligue 1. Ibrahima Wadji s’est également blessé contre Villarreal. Le Sénégalais avait rechuté avant d’aller à Clairefontaine pour sa rééducation. Il vient d’effectuer son retour dans le groupe ce week-end. Ce qui est également le cas de Pierre Cornud. Le lateral était blessé depuis mi-septembre. L’ancien montpelliérain était du voyage à Lyon.

Augustine Boakye a du manquer quelques rencontres en septembre pour cause d’une blessure musculaire. Anthony Briançon a déclaré forfait à tous les matchs depuis le début de saison. Il a dû être opéré d’un genou et est désormais sur le chemin du retour. Yvann Maçon a également manqué 2 mois de compétition. Le guadeloupéen s’était blessé durant la trêve internationale début septembre tout comme Thomas Monconduit. L’ancien lorientais est toujours en convalescence. La dernière blessure importante à signaler pour les Verts est celle de Ben Old. Le néo-zélandais a été touché au ménisque et aux ligaments latéraux du genou. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 4 mois minimum.

Pas de rupture du ligament

Il a terminé le match allongé sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche. Mickaël Nadé a été touché au genou quelques minutes avant le coup de sifflet final. Le défenseur formé à l’ASSE a passé des examens ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure. L’équipe nous informe qu’il s’agit d’une entorse externe du ligament latéral du genou droit. Il devrait manquer 4 semaines de compétition.

Jeudi 14 Novembre

Vague d’absences à venir pour l’ASSE ?

Après le derby, plusieurs voix se sont élevées pour reprocher aux Verts un manque d'agressivité. Paradoxal lorsqu'on constate que l'ASSE a remporté davantage de duels que l'OL. Pour autant, les discours et parfois même les sourires n'ont pas toujours laissé entrevoir que la notion de derby avait été appréhendé par tous. Depuis le début de la saison, les stéphanois font bonnes figures en matière de discipline.

24 cartons et six joueurs de l'ASSE en sursis avant l’OM

Avant le déplacement de l'ASSE à Montpellier, plusieurs joueurs des Verts se trouvent sous la menace d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Un nouveau carton lors de cette rencontre entraînerait leur absence pour le prochain match à domicile face à l’OM. Voici la liste des joueurs en sursis : Cornud est sous le coup d'un match de suspension, tandis qu'Ekwah pourrait être suspendu pour trois matchs. Amougou a encore quatre matchs de sursis, Nadé et Pétrot cinq chacun, et Boakye reste en sursis pour sept matchs. Ces joueurs devront donc redoubler de vigilance pour ne pas manquer ce rendez-vous crucial contre Marseille.

Vendredi 15 Novembre

L’OL rétrogradé à titre conservatoire

L’Olympique Lyonnais traverse une période critique. La cause ? Une situation financière plus que préoccupante. La dette du club, désormais supérieure à 500 millions d’euros, s’ajoute à une masse salariale élevée, alors que dans le même temps, les droits télévisés sont en forte diminution. Le récent rapport financier, clos au 30 juin 2024, a révélé des chiffres alarmants. "Les commissaires aux comptes ont estimé que les travaux d’audit menés sur les hypothèses structurantes ne leur ont pas permis de se prononcer sur le caractère raisonnable des différentes hypothèses, ni en conséquence sur le bien-fondé de continuité d’exploitation."

« On confie des clubs à des gestionnaires catastrophiques »

Les solutions ? Elles sont au nombre de quatre : "apports de 75 millions d’ici le 31 décembre en capitaux propres, cession des parts de Crystal Palace, introduction à la bourse de New York avec son apport de 100 millions d’euros et la réalisation de cessions de joueurs."

Des engagements auxquels ne croit pas Steve Savidan, consultant de l'émission Rothen s'enflamme : "C’est catastrophique. Moi, honnêtement, je lisais les articles. S’ils parlent de 200 millions d’euros, c’est-à-dire en cash… Et c’est là que j’ai du mal à comprendre. La DNCG prend des garanties en disant : « Oui, mais on va ramener ça, on met ça plus ou moins de côté. » Alors ce ne sont pas des comptes séquestres, mais il y a des actifs, ils disent qu’ils vont amener de l’argent. Non, mais dans quelle économie on vit ?

C’est pour ça que tout s’effondre : on confie les clubs à des gestionnaires catastrophiques, qui n’apportent que des soi-disant garanties. Je pense à Lopez. Regardez encore ce qui se passe avec lui : son club est en difficulté, il va encore tomber. Moi, je le dis honnêtement : j’ai de grandes craintes. Oui, de grandes craintes pour l’OL, financièrement. Quand je regarde les actifs joueurs… Sortez-moi aujourd’hui un joueur dans l’effectif. Allez, trois ou quatre pour atteindre 100 millions d’euros. Mais vous n’en trouvez pas ! Trois ou quatre joueurs entre 30 et 40 millions d’euros, ça n’existe plus dans cet effectif."

La DNCG siffle la fin de la récréation pour le rival de l’ASSE ?

Ce vendredi, à 11h, l’OL se présentait devant la DNCG, instance redoutée par les clubs professionnels. Ce "grand oral" devait décider de l’avenir immédiat du club. Textor a-t-il convaincu en présentant des preuves concrètes de ses engagements pour éviter des sanctions telles qu’un encadrement des dépenses ou une rétrogradation conservatoire ? Ce rendez-vous pouvait marquer un tournant dans sa quête de survie économique et sportive. La DNCG a rendu son verdict…

L’OL est interdit de recrutement cet hiver et voit sa masse salariale encadré. Mais pour frapper encore plus fort, la DNCG a annoncé la rétrogradation à titre conservatoire du club lyonnais…

Samedi 16 Novembre

L'ASSE humiliée par l'OL

C'est un match qui est toujours très attendu dans le monde du football. Le Derby entre l'ASSE et l'OL est toujours un match à part. Comme leurs homologues masculins, les stéphanoises se déplaçaient pour la première confrontation de la saison. Bien conscient de l'écart de niveau entre les deux équipes, Laurent Mortel s'est exprimé en amont de la rencontre sur le site de l'ASSE. "La victoire contre Fleury nous a permis de travailler différemment, avec davantage de confiance. On avait besoin de retrouver des automatismes, des combinaisons car la tâche s’annonce "hard " (sic). On va jouer la meilleure équipe de France et la troisième ou quatrième d’Europe."

Les Vertes prennent l'eau de toutes parts

Attendues après leur début de saison positif, les filles de Laurent Mortel jouaient contre la meilleure équipe de ce championnat. L'occasion de quantifier les progrès. Malheureusement, la soirée a vite tourné au vinaigre. Les Vertes ont concédé l'ouverture du score à la 12e minute, avant de voir les lyonnaises doubler la mise seulement deux minutes plus tard. À la mi-temps, le score est de 3-0 et la différence entre les deux équipes est colossale. La seconde mi-temps va être terrible pour les stéphanoises.

Elles encaissent 3 nouveaux buts jusqu'à l'heure de jeu. Les lyonnaises soucieuses de faire le travail jusqu'au bout ne vont pas relâcher leurs efforts. Ainsi, elles vont marquer cinq buts dans la dernière demi-heure. Les Vertes s'inclinent donc 11-0, soit un but toutes les 8 minutes... un match à oublier !

Dimanche 17 Novembre

