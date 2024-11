Les U19 de l'ASSE de Frédéric Dugand recevaient l'Olympique Rovenain. Pour l'avant-dernier match de la phase aller, les coéquipiers de Luan Gadegbeku doivent surfer sur leur belle victoire à Colomiers (3-1) pour finir en trombe les matchs avant les vacances de fin d'année. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 14h30.

La compo de l'ASSE

Delacroix - Ben Rahem, Pedro, Boukadida, Hornech - Gadegbeku, Zerga, Eymard - Guerroudj, Cheick, Ben Tiba.

Sont entrés en jeu : Grillot, Mimoun, Tatuszka, Meite.

Résumé de la rencontre

Le match commence de la meilleure des manières, Ben Rahem a récupéré le ballon pour trouver Zerga qui ouvre pour Ben Tiba qui déborde et centre fort. Alors que la balle semble abordable pour le portier des visiteurs, il rate sa prise de balle et le ballon retombe sur la tête de Cheick qui finit au second poteau. 1-0 après à peine cinq minutes de jeu.

Sur une récupération haute de Guerroudj suite à un corner, il trouve Zerga qui trouve Cheick dans la profondeur. Ce dernier centre pour Hani Guerroudj qui n'a plus qu'à ouvrir son pied droit. 2-0 après un quart d'heure de jeu. L'entame est parfaite pour les garçons de Frédéric Dugand. C'est le score à la pause !

La seconde période recommence avec un temps fort des visiteurs mais à l'heure de jeu, sur une bonne récupération de Gadegbeku, Zerga est trouvé entre les lignes progresse et envoie Cheick en profondeur. Ce dernier frappe en force du pied gauche. Le ballon passe entre les jambes du gardien 3-0 !

Le score n'évoluera plus malgré plusieurs possibilités de triplé pour Issan Cheick ! Les Verts s'imposent et continuent leur remontée au classement.

La semaine prochaine, les U19 se déplaceront en Corse pour y affronter l'équipe de Maxime Perard, promue cette saison en U19 national : Ghisonaccia ! Lanterne rouge du championnat avec 7 points, les Verts seraient inspirés de finir la phase aller de la meilleure des manières.

Crédit photo : asse.fr