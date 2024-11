Ils sont 3 à profiter de la tunique tricolore durant cette période internationale. En effet, Ayman Aiki, Mathis Amougou et Nadir El Jamali honorent les couleurs de la France chacun dans leur catégorie respective. Fodé Camara, sélectionné en compagnie d'El Jamali a finalement dû déclarer forfait à cause d'une blessure. Deux d'entre eux jouaient aujourd'hui en U18 et en U19 équipe de France. Retour sur leurs performances respectives.

Amougou taille patron

Titulaire avec l'équipe de France U19, Mathis Amougou a contribué à la victoire en disputant l'intégralité de la rencontre. Le jeune stéphanois a honoré sa trentième sélection toutes sélections nationales confondues. Une belle marque de qualité pour le joueur d'Olivier Dall'Oglio qui s'impose doucement avec le groupe professionnel.

Les Bleuets se sont imposés grâce à des réalisations d’Ismail Bouneb, milieu de terrain du Havre (1-0, 25e), et d’Omar Sissoko, attaquant du Paris FC, qui a transformé un penalty (2-0, 71e). Les Irlandais ont réduit l’écart en fin de match, également sur penalty, grâce à Cian Dillion (2-1, 86e).

L'équipe de Jean-Luc Vannuchi poursuivra le tournoi en affrontant le Mexique ce samedi à Kranjska Gora, coup d’envoi à 14h00.

El Jamali continue d'apprendre en équipe de France

Défait contre la Turquie (1-0) ce mercredi, Nadir El Jamali affrontait les Pays Bas ce samedi à 13h. Dans ce tournoi disputé en Turquie, les U18 sont à la peine puisqu'ils se sont une nouvelle fois inclinés. Les joueurs de Landry Chauvin ont cédé assez logiquement durant la première période de la rencontre sur un but signé Manuel Bahaty inscrit à la 23ème minute (0-1) avant de retrouver des couleurs dans le second acte.

Nadir El Jamali était remplaçant au coup d'envoi, il est entré en seconde période. Les U18 de l'équipe de France se retrouveront en mars 2025 afin de disputer un tournoi amical au Portugal lors de la trêve internationale programmée.