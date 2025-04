Florian Tardieu, milieu de terrain de l'ASSE, s'est présenté devant la presse pour la conférence hebdomadaire. Voici ses mots.

Flo Tardieu avant RCL-ASSE : "Au niveau des trois points de Montpellier, c'est une bonne chose. On aurait aimé la fêter, mais l'important, c'est de prendre les trois points. Il va falloir s'appuyer dessus. On est allé gagner là-bas à 10 contre 11, donc ce n'est pas rien dans un match un peu au couteau. Il faut s'appuyer sur ça et rester sur la dynamique positive.

Si on veut se maintenir, il va falloir aller grappiller les points de partout et ça commence dès dimanche. Depuis le match de Montpellier, on ne fait qu'en parler. Ça a été long. Sincèrement, je pensais qu'on allait avoir les trois points directement. Mais oui, ça a été long. Et hier encore plus, parce qu'on pensait que ça allait être dans la journée. On l'a su, je crois, à 23 heures. Mais au final, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait.

On sait qu'avec les victoires du Havre et de Reims, si on n'avait pas pris ces trois points, on aurait été un peu éloigné. Là, on reste collé à eux. Après, je ne vais pas vous mentir, on regarde le classement, ce qui est logique. Mais on se focalise sur nous. C'est à nous d'aller prendre des points et d'abord se concentrer sur nous. On verra les résultats des autres. Mais l'important, c'est nous.

Je n’ai pas regardé les calendriers des autres concurrents, mais oui, nous, on a des matchs compliqués. Mais de toute façon, si on a envie de se maintenir, il faut prendre des points contre n'importe quelle équipe.

Je trouve qu'offensivement, on est de mieux en mieux. Je crois que depuis que le coach est arrivé, on a marqué quasiment sur tous les matchs. C'est une bonne chose de mettre des buts. Les attaquants sont en confiance. C'est une bonne chose. Après, pour gagner un match, il faut essayer de ne pas en prendre. Il faut être plus constant sur les matchs. On n'a joué qu'une mi-temps contre Nice. On n'a joué qu'une mi-temps contre Paris. Il faut durer ces matchs-là et être plus costaud. Des fois, peut-être se mettre un peu plus regroupé. Après, ça, il faut en parler avec le coach. Ce n'est pas moi qui décide. Mais c'est sûr que pour gagner des matchs, il ne faut pas jouer 45 minutes."