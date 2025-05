De retour après une longue blessure, Ben Old termine la saison en vert… et en blanc. Le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne a été convoqué par la Nouvelle-Zélande. Il va jouer deux matchs internationaux de haut niveau. Une récompense et un signal fort.

C’est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne et pour Ben Old. Le jeune international néo-zélandais, victime d’une blessure au genou en début de saison, vient d’être rappelé avec la sélection nationale des All Whites. Il va participer à une double confrontation face à la Côte d’Ivoire et l’Ukraine. Deux adversaires classés dans le top 50 FIFA, que la Nouvelle-Zélande affrontera à Toronto, l’un des sites hôtes de la Coupe du Monde 2026.

Le sélectionneur Darren Bazeley a justifié ce choix par la volonté de renforcer la concurrence dans son groupe : « Nous voulons une véritable concurrence pour les places en vue de la Coupe du Monde. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent faire partie du groupe en 2026. »

Ben Old n’était plus apparu sous le maillot des All Whites depuis sa blessure. Son retour témoigne de la confiance du staff technique et de son regain de forme, constaté en fin de saison sous le maillot stéphanois.

Ben Old : Une vraie carte à jouer pour le Mondial 2026

Âgé de 21 ans, Ben Old compte déjà plusieurs sélections avec les All Whites. Milieu offensif gaucher, il possède une qualité technique rare, doublée d’une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Son profil polyvalent et sa lecture du jeu peuvent faire de lui un atout précieux pour sa sélection. En effet, le Stéphanois est capable d'évoluer dans un système moderne à 3 milieux ou en soutien d’un attaquant.

Son retour intervient à un moment charnière. La Nouvelle-Zélande, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, va multiplier les matchs de préparation pour bâtir son groupe. La présence de Ben Old dans cette liste est donc bien plus qu’une simple convocation : c’est un test grandeur nature. C'est également une opportunité rare pour le joueur de l’ASSE de s’affirmer sur la scène internationale, au moment où sa carrière est en train de redémarrer.

Un rôle à jouer à Saint-Étienne aussi

Ben Old est arrivé dans le Forez à l’été 2024. Il a été ralenti dans sa progression par une blessure longue durée. Toutefois, le staff de l’ASSE a toujours cru en lui. À l’approche de la saison 2025/2026, le club compte sur ses jeunes recrues à fort potentiel, dont Ben Old fait pleinement partie.

Avec la relégation en Ligue 2, l’idée de s’appuyer sur des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces et de créer du danger devient essentielle. S’il confirme avec la Nouvelle-Zélande, Ben Old pourrait bien s’imposer comme l’une des surprises du futur effectif stéphanois.

Les All Whites affronteront la Côte d’Ivoire le 8 juin et l’Ukraine le 11 juin à Toronto. Deux rencontres importantes pour Ben Old, qui peut plus que jamais rêver du Mondial 2026.

La sélection Néo-Zélandaise

Gardiens : Max Crocombe, Alex Paulsen et Nik Tzanev

Défenseurs : Tyler Bindon, Finn Surman, Bill Tuiloma, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Nando Pijnaker, Tommy Smith

Milieux de terrain : Marko Stamenići, Matt Garbett, Joe Bell, Ben Old, Alex Rufer, Sarpreet Singh, Marko Stamenić

Attaquants : Chris Wood, Barbarouses Kosta, Callum McCowatt, Ben Waine, Elijah Just