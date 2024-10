Absent lors du match entre le Racing Club de Lens et l'ASSE, Ben Old a fait parler de lui ces derniers jours. Vu en béquilles en début de semaine, des doutes subsistaient quant à la gravité de sa blessure. Bien que ses ligaments croisés soient épargnés, comme l’a précisé son entraîneur en conférence de presse, son absence sera malgré tout longue.

La blessure de Ben Old révélée

Après son retour de sélection, Ben Old avait repris doucement le chemin de l’entraînement en fin de semaine dernière. En conférence de presse ce midi, Olivier Dall’Oglio a donné plus de détails sur la situation de son joueur : "Ben Old a été opéré ce matin, nous aurons plus d’informations dans la journée. Le ligament latéral du genou a été touché et nécessite des soins. Il y a peut-être aussi un problème au ménisque, ce qui pourrait allonger la durée de son absence."

La première bonne nouvelle est moins longue que prévue. En effet, les ligaments croisés ne sont pas atteints. Cependant, le genou est une articulation complexe et d’autres zones pourraient être affectées. Cela laisse planer le doute sur une éventuelle longue absence, privant Olivier Dall’Oglio de son ailier. Depuis le début de la saison, l’international néo-zélandais enchaîne les rencontres avec l’ASSE et sa sélection, qui l’amène souvent à l’autre bout du monde. Gérer voyages, matchs et récupération est difficile pour un jeune joueur qui n’a pas encore l’habitude de ce rythme.

Entre quatre et six mois d’absence pour l’ailier de l’ASSE !

Des examens complémentaires ont été réalisés, et ce jeudi soir, l’ASSE a communiqué des informations supplémentaires. Une longue absence est malheureusement confirmée pour le joueur de 22 ans, avec un ménisque touché.

"Victime d’une entorse au genou, l’international néo-zélandais a été opéré avec succès aujourd’hui. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier sera indisponible entre quatre et six mois. L’ensemble du club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement."