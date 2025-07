Brillante durant la CAN féminine, la joueuse de l'ASSE Morgane Belkhiter a vu son aventure s’achever dans la douleur face au Ghana. Blessée, puis harcelée sur les réseaux sociaux, elle dénonce un torrent de haine touchant jusqu'à sa propre famille.

Durant toute la Coupe d’Afrique des Nations féminine, Morgane Belkhiter a porté fièrement les couleurs de l’Algérie. L’arrière latérale de l’AS Saint-Étienne s’est distinguée par son engagement, sa rigueur défensive et ses montées percutantes. En quart de finale face au Ghana, c’est elle qui subit un tacle non sanctionné par l’arbitrage, provoquant sa sortie sur blessure.

Depuis, l'élimination a fait couler beaucoup d’encre : la joueuse dénonce l’absence d’intervention de la VAR. Morgane a publié une première story énigmatique : “No VAR ? On sait. No red card.” Puis une autre : “Vous êtes contents de notre élimination, ça veut dire que vous nous craignez ! Dieu est grand, sachez-le. Merci au peuple algérien de nous avoir soutenu.”

Harcèlement et menaces : la goutte de trop pour la joueuse de l'ASSE

Mais le plus grave est venu après. L’internationale algérienne a publié une story Instagram inquiétante. On y découvre des images ciblant des membres de sa famille, accompagnées de moqueries, d’insultes et de photomontages.

Morgane s’est exprimée avec dignité : “Je peux encaisser les critiques, les insultes quand elles me sont adressées personnellement, ça ne me touche pas vraiment. En revanche, quand on manque de respect à ma famille, là je ne peux pas rester silencieuse.”

Elle dénonce des comptes anonymes qui vont jusqu’à envoyer des messages à ses proches. Une situation qui dépasse les limites du sport, et qui interroge une nouvelle fois sur la haine en ligne dont sont victimes de nombreuses athlètes.

Une joueuse déterminée, un soutien total

Du côté des supporters stéphanois et de nombreux fans algériens, les messages de soutien affluent. Tous saluent la combativité, la fierté et la droiture de Morgane Belkhiter. Son parcours à la CAN restera comme l’un des plus beaux faits d’armes récents pour une joueuse de l’ASSE sous le maillot algérien.

Plus que jamais, il est urgent de protéger les sportifs des dérives du harcèlement en ligne. L’exemple de Morgane Belkhiter est un exemple supplémentaire.

Soutien total à notre joueuse internationale Morgane Belkhiter, victime de harcèlement et de menaces, une situation tout simplement inacceptable ! 💚 pic.twitter.com/F0q5QXtM3W — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) July 27, 2025