Entre départs, contre-performance et nouvelles têtes, l’actualité de l’ASSE a été dense cette semaine. Voici les cinq faits majeurs à retenir du côté du Forez.

En pleine période de mercato et à seulement quinze jours de la reprise du championnat à Laval, les Verts entrent dans le money time de leur préparation estivale.

Fomba quitte l’ASSE et s’envole pour la Suisse

Après deux saisons et demie passées dans le Forez, Lamine Fomba change d’air. Le milieu de terrain de 27 ans, en manque de temps de jeu depuis la montée en Ligue 1, rejoint officiellement le Servette de Genève, club de première division suisse. Suivi par plusieurs formations étrangères, c’est finalement le club genevois qui a su concrétiser un transfert définitif ces derniers jours.

Arrivé à l’ASSE durant le mercato hivernal 2023, Fomba aura disputé 55 matchs sous le maillot vert, s’imposant comme un élément précieux lors de la remontée en Ligue 1. Un investissement humain et sportif salué par le club, qui a officialisé son départ ce jeudi, en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. En rejoignant le championnat suisse, Fomba espère retrouver un rôle plus central et du temps de jeu régulier.

Une défaite inquiétante face au Paris FC

La préparation estivale de l’ASSE a connu un sérieux accroc. Face au Paris FC, les Verts ont été lourdement battus (0-3) à Thonon. Une contre-performance d’autant plus préoccupante qu’elle a été concédée avec ce que Horneland considère comme son "meilleur onze du moment".

Le coach n’a pas mâché ses mots après le match, s’en prenant à ses joueurs pour leur prestation jugée « catastrophique ». Les critiques ont fusé sur le manque d’intensité, les carences dans la construction du jeu, et l’attitude générale. L’échange musclé a duré plus de quarante minutes dans le vestiaire, selon Le Progrès. Horneland a notamment pointé une régression dans l’état d’esprit par rapport aux matchs précédents : « Ce n’est pas la meilleure manière de préparer la reprise contre Laval. »

Joshua Duffus, première apparition prometteuse avec l'ASSE

Il est encore non officiellement engagé avec le club, mais il a marqué les esprits. Joshua Duffus a effectué sa première apparition sous le maillot vert face au Paris FC, entrant en jeu pour la dernière demi-heure. Dans une équipe à la peine, le jeune attaquant s’est distingué par son activité et sa mobilité.

Toujours en mouvement, intense dans le pressing, percutant dans ses prises de balle, il a offert une bouffée d’oxygène à une attaque en manque d’inspiration. Sans être décisif, Duffus a su se rendre disponible et combiner avec ses partenaires, laissant entrevoir un potentiel intéressant. Le coach Horneland n’a pas manqué de souligner sa prestation : « Joshua a amené beaucoup d’énergie. C’est une bonne chose d’avoir à nouveau un avant-centre. »

Joshua #Duffus VS Paris FC 👀

30 minutes de jeu.

Premières minutes stéphanoises.

Le transfert avorté d’Yvann Maçon

Alors qu’il devait suivre le même chemin que Fomba vers le Servette de Genève, Yvann Maçon va devoir patienter. Selon les informations de L’Équipe et du journaliste Daniel Visentini, la visite médicale du latéral droit n’a pas été concluante. Le transfert est donc, pour l’instant, annulé.

C’est un coup dur pour le joueur, qui espérait relancer sa carrière hors de France après une saison en dents de scie. L’ASSE, de son côté, pourrait devoir revoir ses plans sur le mercato pour anticiper un éventuel retour dans la rotation d’un joueur dont l’avenir reste flou à court terme.

Le stage d’Aix-les-Bains écourté

Initialement prévu pour durer sept jours, le stage de préparation à Aix-les-Bains s’est finalement achevé plus tôt que prévu. En cause : une pelouse jugée insuffisante par le staff technique, soucieux de préserver les joueurs et d’optimiser les séances d’entraînement. L’effectif a donc été rapatrié dès le mardi 23 juillet à L’Étrat.

Malgré ce contretemps, la collaboration entre la ville et le club n’est pas remise en cause. Aix-les-Bains a exprimé son souhait de retravailler avec l’ASSE à l’avenir et lui a adressé ses encouragements pour la saison à venir. Du côté des Verts, on a salué l’investissement des services municipaux, tout en soulignant l’importance de maintenir un haut niveau d’exigence dans cette phase-clé de la préparation.