Les abonnés Free, Orange et SFR vont pouvoir profiter d’une semaine exceptionnelle ! Jusqu’au 20 février, beIN Sports est accessible gratuitement, permettant notamment de suivre la rencontre entre l’OM et l’ASSE.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) appelle à l'unité avant le déplacement à Marseille : "J’ai échangé avec les propriétaires, le directeurs sportif et les responsables internes. Il est vrai que l'ASSE traverse actuellement une période compliquée. Cependant, je reste convaincu que le club redeviendra un grand club à long terme. Il ne s’agit pas d’une transformation qui se réalise en quelques mois, mais d’un projet à mener sur plusieurs années. Je crois fermement que l’ASSE va s'améliorer. Nous travaillons au quotidien, pas uniquement pour obtenir des résultats immédiats, mais pour construire un projet solide sur le long terme. Tout le monde doit s’impliquer pour y arriver et rester uni."

Une belle opportunité pour les amateurs de football

Les trois chaînes principales de beIN Sports sont disponibles en clair pour les abonnés Free, Orange et SFR. Une occasion idéale pour suivre en direct l’affiche entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne, prévue ce samedi à 17h au stade Vélodrome. Une affiche décisive qui promet du spectacle !

En plus de ce choc entre deux clubs historiques du championnat, cette semaine de diffusion gratuite permettra aux amateurs de football de profiter d’autres rencontres et émissions sportives proposées par beIN Sports. L’opération vise à séduire de nouveaux abonnés en leur offrant un aperçu des contenus premium proposés par la chaîne.

Comment regarder OM - ASSE gratuitement ?

Voici les canaux à sélectionner selon votre fournisseur d’accès :

Free : chaînes 31, 32 et 33

: chaînes 31, 32 et 33 Orange : chaînes 47, 48 et 49

: chaînes 47, 48 et 49 SFR : chaînes 115, 116, 117 ou de 300 à 306

La rencontre sera diffusée en intégralité sur beIN Sports 1 dès 17 heures. Une belle opportunité pour suivre ce choc sans débourser un centime. Ce type d’initiative, bien que ponctuel, illustre la volonté des diffuseurs de fidéliser les spectateurs et de lutter contre le streaming illégal en offrant un accès temporairement simplifié à leur contenu.

Avec l’OM en pleine course pour les places européennes et l’ASSE cherchant à sécuriser son maintien, ce match s’annonce disputé et riche en intensité. L’ambiance au Vélodrome devrait être au rendez-vous, et ce sera une belle occasion pour les supporters de vivre l’événement sans restriction.