L’ASSE affronte l’OM ce samedi après-midi pour la troisième fois de la saison. Les Phocéens ont remporté les deux confrontations précédentes à Geoffroy-Guichard : d’abord 2-0 en championnat, puis 4-0 en Coupe de France, deux semaines plus tard. Les Verts espèrent créer l’exploit au Vélodrome. Voici la composition probable d’Eirik Horneland.

Cela fait maintenant plus d’un mois que l’ASSE n’a plus remporté de match. La dernière victoire remonte au 4 janvier face à Reims, lors des débuts de l’entraîneur norvégien. Depuis, les Verts n’ont pris que deux points en cinq rencontres et occupent la 16ᵉ place, avec seulement trois points d’avance sur la lanterne rouge.

Casse-tête à venir pour Horneland

Eirik Horneland a perdu son latéral droit sur blessure face à Rennes, le week-end dernier. Dennis Appiah est sorti touché dans les dernières minutes de la rencontre. Pour le remplacer, Maxime Bernauer est une option. Le joueur prêté par Zagreb intègre le groupe après une légère blessure au genou. Yvann Maçon aurait également pu occuper ce poste, mais son état physique reste incertain. Le guadeloupéen n’a pas été retenu dans le groupe stéphanois.

En défense centrale, Dylan Batubinsika fait son retour après un match de suspension. En revanche, Aïmen Moueffek est encore trop juste pour cette rencontre. Ben Old, qui devrait retrouver l’entraînement avec le groupe début mars, et Ibrahima Wadji sont également absents.

L’ASSE bricole encore en défense

Comme lors des 21 premières journées de Ligue 1, Gautier Larsonneur gardera les cages stéphanoises cet après-midi. Le Breton n’a plus réalisé de clean sheet depuis fin novembre et une victoire 1-0 contre Montpellier.

Eirik Horneland va une nouvelle fois devoir innover en défense. S’il devrait retrouver sa charnière centrale type avec Batubinsika et Nadé, le côté droit sera inédit. En l’absence de Dennis Appiah et Yvann Maçon, Maxime Bernauer devrait être titularisé. L’ancien joueur du Paris FC, disponible pour cette rencontre, devrait connaître sa première apparition sous le maillot vert. Positionné dans l’axe contre Rennes, Léo Pétrot retrouvera, lui, son couloir gauche.

Un milieu inchangé à l’ASSE

Concernant l’entrejeu, Eirik Horneland ne devrait rien modifier. Pierre Ekwah devrait une nouvelle fois être aligné en sentinelle, avec Benjamin Bouchouari et Louis Mouton en relayeurs. Malgré une bonne entrée face à Rennes, Florian Tardieu devrait débuter sur le banc cet après-midi.

Rien ne bouge en attaque

L’attaque stéphanoise s’est montrée en grande difficulté contre Rennes samedi dernier, ne parvenant jamais à véritablement inquiéter le portier adverse. Face à Marseille, les Verts devront faire preuve d’un réalisme implacable sur les rares opportunités qui se présenteront.

Lucas Stassin devrait à nouveau être aligné à la pointe de l’attaque. Sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait conserver sa place, malgré des performances décevantes ces dernières semaines. Enfin, Augustine Boakye devrait enchaîner sur le côté droit et être une nouvelle fois préféré à Irvin Cardona.