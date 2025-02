Samedi, l’ASSE se déplace au Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille dans un match crucial. Pour espérer obtenir un bon résultat, Eirik Horneland devra apporter des ajustements tactiques et optimiser certains aspects du jeu stéphanois.

Renforcer la solidité défensive de l'ASSE

L’OM est une équipe redoutable sur ses terres, avec un jeu offensif incisif et une intensité constante. Pour contenir les assauts marseillais, Horneland devra solidifier son bloc défensif. Cela passe par une meilleure coordination entre les défenseurs centraux et les latéraux afin d’éviter les espaces laissés aux attaquants adverses.

L’ASSE a déjà encaissé 45 buts en 21 matchs cette saison, une statistique inquiétante qui souligne l’urgence d’un repositionnement défensif plus rigoureux. De plus, l’absence d’un latéral droit de métier après la blessure de Dennis Appiah complique la tâche. Maxime Bernauer pourrait être une solution de repli, tout comme un repositionnement de Léo Pétrot sur le flanc droit. Horneland devra trouver la meilleure combinaison pour limiter les failles.

Enfin, la concentration sera essentielle : les Stéphanois ont concédé 10 penalties en 21 matchs, un record qu’il faudra impérativement corriger sous peine de lourdes conséquences face à l’OM.

Être plus réaliste devant le but

Avec seulement 19 buts au compteur, l’ASSE souffre d’un manque de créativité offensive et d’une inefficacité chronique dans la surface adverse. Face à une équipe marseillaise qui impose un rythme soutenu, les Verts devront faire preuve de réalisme et concrétiser leurs opportunités.

Horneland devra miser sur des attaques rapides et tranchantes pour exploiter les espaces laissés par la défense marseillaise. La vitesse des ailiers et la capacité de projection des milieux seront déterminantes pour surprendre l’OM en contre-attaque. Les Stéphanois devront faire preuve de sang-froid dans le dernier geste et multiplier les tentatives cadrées.

Mieux gérer les efforts et les temps faibles

Depuis son arrivée, Eirik Horneland n’a pas modifié son approche : un pressing intense et la recherche du gain des seconds ballons. Si cette stratégie a permis à l’ASSE de hausser son niveau d’agressivité, elle a aussi montré ses limites sur la durée d’un match. Les Verts peinent à maintenir leur intensité et accusent souvent le coup en seconde période.

Pour tenir face à l’OM, l’ASSE devra mieux gérer ses efforts et savoir temporiser dans les temps faibles. Le défi sera de trouver un équilibre entre agressivité et lucidité, en maximisant les phases de récupération pour être plus tranchants lors des temps forts.

L’ASSE a un défi de taille au Vélodrome, mais en consolidant sa défense, en améliorant son efficacité offensive et en maîtrisant mieux ses temps faibles, elle peut espérer bousculer l’OM et ramener un résultat positif de Marseille.