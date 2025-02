Alors que l'ASSE traverse une nouvelle période de turbulence, Eirik Horneland a suscité un vif débat dans l'After foot ce jeudi soir. L'occasion pour Daniel Riolo et Walid Acherchour de confronter leur point de vue sur l'entraineur norvégien.

C'est un débat qui reveint à chaque fois que le bateau tangue. Effectif insuffisant ou entraineur premier responsable. Un débat qui s'est invité sur le plateau de l'After Foot ce jeudi soir alors que le sujet n'était pas au programme.

Walid Acherchour : "Horneland est un coach qui a montré des idées. Il a montré de belles choses sur les premiers matchs. J'ai envie de valoriser ce qu'il veut mettre en place. [...] Pour être honnête, j'ai dit et pense toujours que la Direction de l'ASSE a fait un mauvais mercato. En tout cas, il a des idées intéressantes."

Un effectif trop faible à l'ASSE

Daniel Riolo : "Horneland, il a le tampon. Ce qui m'agace aujourd'hui c'est que le football a bien changé. Et encore plus ces dernières années. Le rôle du coach a eu ne cesse que de diminuer. Ils le disent tous, ils font du management à 80 %. Quelque part sur Horneland, je suis d'accord avec Walid car nous avons les mêmes idées sur le foot. Sauf que je ne veux pas m'enfoncer dans un schéma où tu n'as plus aucun recul sur le fait que le coach décide de tout. Je m'explique. Horneland, il peut faire tous les miracles du monde mais aujourd'hui les joueurs décident bien plus qu'il y a 10-15 ans. [...] La gestion d'un club est devenu bien plus compliqué aujourd'hui.

J'aime ce qu'Eirik Horneland a dit en arrivant. J'aime ce qu'il a voulu mettre en place. Mais force est de constater qu'au bout du compte, avec une équipe de pipes c'est compliqué. Olivier Dall'Oglio n'est pas un entraineur sans idée. C'est même un entraineur intelligent. Et Horneland au final il ne fera pas mieux. Si c'est le cas ce sera compliqué en tout cas. La réalité, c'est que la qualité des joueurs qui te sort d'affaires. "