L’ASSE accueille Angers ce samedi à 19h pour un match capital comptant pour la 23ᵉ journée de Ligue 1. Les Verts doivent renouer avec la victoire afin de regagner en confiance avant un mois de mars qui s’annonce périlleux. Voici le XI probable des Stéphanois.

Saint-Étienne n’a plus gagné depuis un mois et demi. Eirik Horneland ne compte qu’une seule victoire sur le banc stéphanois et espère décrocher la sixième de la saison. Pour cela, il faudra s’imposer face à Angers, qui possède actuellement huit points d’avance au classement.

Un turnover dans l’infirmerie

L’ASSE devra composer avec plusieurs incertitudes pour cette rencontre. Yvann Maçon et Aïmen Moueffek, de retour à l’entraînement, réintègrent le groupe. En revanche, Dennis Appiah, toujours en phase de réathlétisation, est trop juste pour cette rencontre. Anthony Briançon, touché physiquement, demeure incertain. Pierre Cornud, victime d’un coup à l’entraînement jeudi, est quant à lui forfait.

Par ailleurs, Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko etaient malades en fin de semaine. Seul le second cité est dans le groupe. Les absents de longue date, Ben Old et Ibrahima Wadji, sont toujours indisponibles.

L’ASSE retrouve une défense plus classique

Gautier Larsonneur gardera une nouvelle fois les cages stéphanoises. Après avoir encaissé 50 buts cette saison, l’ancien Brestois espère enfin réaliser un clean sheet, une performance que l’ASSE n’a toujours pas accomplie sous les ordres d’Eirik Horneland.

Ces dernières semaines, le coach norvégien a dû composer avec de nombreux changements en défense. Léo Pétrot, aligné tantôt en défense centrale, tantôt au poste de latéral droit lors des deux dernières rencontres, devrait cette fois retrouver son couloir gauche.

À droite, Yvann Maçon devrait être titularisé pour la première fois depuis le 10 novembre dernier, face à l’OL. En défense centrale, le duo Dylan Batubinsika - Mickaël Nadé devrait être reconduit.

Un milieu inchangé à l’ASSE

Le milieu de terrain stéphanois ne devrait pas connaître de modifications par rapport au match face à l’OM. Pierre Ekwah sera de nouveau aligné en sentinelle. Le joueur prêté par Sunderland n’a encore jamais été mis sur le banc lorsqu’il était disponible cette saison.

Florian Tardieu, titularisé face à Marseille, devrait enchaîner une deuxième apparition d’affilée dans le onze de départ. Il serait préféré à Louis Mouton et Aïmen Moueffek, ce dernier effectuant son retour dans le groupe pour la première fois depuis le déplacement à Rennes. Benjamin Bouchouari devrait compléter ce trio au milieu de terrain.

Un changement en attaque

L’attaque stéphanoise traverse une période difficile, en manque de confiance et d’efficacité. Sur les trois dernières rencontres, l’ASSE n’a inscrit que deux buts pour onze encaissés. Buteur face à Marseille, Lucas Stassin a signé sa quatrième réalisation de la saison et devrait à nouveau être titularisé en pointe de l’attaque.

Zuriko Davitashvili, aligné sur l’aile gauche, espère retrouver son efficacité. Auteur d’un doublé lors du match aller contre Angers, le Géorgien n’a plus marqué dans le jeu depuis cette rencontre. Ses deux dernières réalisations ont été inscrites sur coups de pied arrêtés au cours des quatre derniers mois.

Enfin, sur le côté droit, Irvin Cardona devrait débuter pour la deuxième fois depuis son retour. L’ancien Monégasque s’est illustré avec une passe décisive samedi dernier à Marseille, ce qui devrait lui permettre d’être préféré à Augustine Boakye.