La lutte pour le maintien s'annonce très incertaine cette saison. De nombreux clubs semblent actuellement en difficulté et peinent à enchaîner des victoires. Parmi eux, l'ASSE, l'AJA, Montpellier, Le Havre ou encore le SCO d'Angers. Le club angevin, qui a terminé deuxième de Ligue 2 la saison passée, est pour l'instant le seul à ne pas avoir remporté le moindre match après huit journées. Dans les colonnes de Ouest-France, Alexandre Dujeux est revenu sur le dernier match de son équipe, qui n'a pas vraiment réussi à se rassurer avant la réception de l'ASSE, malgré un scénario favorable.

Angers proche de faire le plein de confiance

Angers n'a jamais été aussi proche de s'imposer ce dimanche après-midi lors de son déplacement à Toulouse. Après avoir rapidement ouvert le score (5e minute de jeu, Ibrahima Niane), ils auraient pu doubler la mise à l'heure de jeu. Mais Himad Abdelli, le capitaine, a manqué son pénalty. La punition a été immédiate. Quatre minutes plus tard, le TFC a égalisé grâce à Joshua King. La rencontre s'est terminée sur ce score de 1-1, signant ainsi le quatrième match nul d'Angers cette saison.

"Après ce match, j’ai des regrets, une pointe de frustration par rapport au scénario. [...] C’était le scénario rêvé. Il a loupé, ça peut arriver. C’est toujours le garçon qui frappe qui risque de manquer. On ne lui en veut pas, on l’accompagne, car il nous en a mis tellement l’an dernier. C’est le jeu."

Alexandre Dujeux veut garder le positif

Une semaine avant de recevoir l'ASSE, Angers a manqué une belle occasion de faire le plein de confiance. Pour autant, Alexandre Dujeux veut garder le positif de ce match, notamment la belle performance de certains de ses joueurs.

"On a été intéressant, les excentrés avaient du gaz, Ibrahima Niane a été bon. Il y a des motifs de satisfaction. En deuxième période, on a plus souffert, mais on avait des garçons qui revenaient de sélection, ils ont fait de longs voyages, ça peut expliquer. On a des regrets, mais cela veut dire qu’on a fait des bonnes choses."

Malgré tout, Angers reste sur quatre matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Le club a réussi à stopper une spirale négative après trois défaites consécutives contre Lens, Lille et Nice. L'équipe a également compris qu'il ne fallait pas laisser passer certaines occasions. Le pénalty manqué a offert une opportunité en or aux Toulousains, et le public a redonné de la force à son équipe.

"Après le penalty, on a senti le public qui a poussé. Ils ont poussé un grand ouf, et ça a galvanisé l’équipe de Toulouse, qui a eu quelques situations intéressantes."