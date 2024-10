Ce week-end se jouait la huitième journée de ligue 1. Dans un championnat qui s'annonce intense et serré jusqu'à son issue, cette journée a rendu son verdict. Une journée pas positive pour l'ASSE qui avait fait un gros coup lors de la précédente journée. Explications.

La course à l'Europe en ligue 1

Monaco 0-0 Lille

Monaco, réduit à dix joueurs à l'heure de jeu, a ensuite subi une pression accrue de Lille. Le LOSC, désormais quatrième au classement, n'a tenté que trois tirs durant la rencontre et n'a jamais réellement semblé en position de s'imposer. L'ASM, qui s'est procuré une grande occasion en fin de match, cède sa place en tête du championnat.

Brest 1-1 Rennes

Brest, en tête grâce à un penalty de Del Castillo, a contrôlé la seconde période sans réussir à faire le break, ce qui a permis à Jota d'égaliser dans les dernières minutes. Ce match nul permet au SB29 de remonter provisoirement dans la première moitié du classement, tandis que Rennes enregistre un quatrième match consécutif sans victoire.

Paris 4-2 Strasbourg

Les Parisiens ont su contourner le pressing intense de Strasbourg pour se montrer efficaces en attaque dans un match rythmé. Barcola a particulièrement brillé, tout comme Mayulu. Bien que le RCSA n'ait jamais baissé les bras, les hommes de Luis Enrique retrouvent le chemin de la victoire et reprennent la tête du classement, à égalité de points avec Monaco.

La course au maintien de ligue 1

Saint-Etienne 0-2 Lens

Le RC Lens renoue enfin avec la victoire après près de deux mois sans succès, en s'imposant face à l'ASSE, qui reste dangereusement proche de la zone de relégation occupée par Toulouse. Les Sang et Or, dominants et en tête à la mi-temps, ont réussi à contenir la réaction des Verts. Le but du break, inscrit par Labeau-Lascary, est venu sur le seul tir lensois de la seconde période.

Le Havre 0-4 Lyon

Dans une véritable démonstration de force, l'OL s'est imposé avec aisance au Havre. Les buts d'Abner, Fofana, Lacazette et Benrahma ont scellé le sort de Havrais dépassés. Grâce à cette victoire, Lyon remonte à la 7ᵉ place du classement, tandis que le HAC poursuit sa chute et devient barragiste.

Auxerre 2-1 Reims

Le spectacle était au rendez-vous à l'Abbé-Deschamps, où Auxerre s'est imposé 2-1 face à Reims, qui enregistre sa deuxième défaite de la saison. Diomandé et Traoré ont inscrit les buts auxerrois, tandis que Nakamura a réduit l'écart pour les Rémois en fin de match. Grâce à cette victoire, Auxerre grimpe à la 12e place, tandis que Reims reste 6e au classement.

Toulouse 1-1 Angers

Angers a rapidement ouvert le score grâce à Niane, mais a ensuite été dominé pendant la majeure partie de la rencontre. Abdelli a manqué l'occasion de faire le break en ratant un penalty pour le 2-0, permettant à Toulouse de revenir au score grâce à King. Le TFC n'a pas réussi à décrocher sa deuxième victoire de la saison, mais sort tout de même de la zone de relégation, tandis que le SCO reste relégable, toujours sans la moindre victoire.

Nantes 1-1 Nice

Nice enchaîne un troisième match nul consécutif en Ligue 1, manquant de réalisme offensif. Cependant, les Aiglons peuvent remercier Guessand, qui a égalisé en cinq minutes grâce à l'apport des remplaçants Diop et Laborde. Nantes, inexistant en première période, a montré un tout autre visage après la pause en ouvrant le score et en mettant Nice en difficulté jusqu'à la fin de la rencontre.

Montpellier 0-5 Marseille

Une semaine avant de recevoir le PSG, l'OM s'est baladé sur la pelouse de Montpellier. Une victoire 5-0 qui plonge un peu plus Montpellier dans la crise !