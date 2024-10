Les U19 de l'ASSE ont du mal à enchainer les matchs. Après le report du match contre l'OM, les joueurs de Frédéric Dugand ont vu leur rencontre de ce week-end contre Air Bel se solder sur une défaite (1-0). Un calendrier qui est donc perturbé mais qui verra, ce mercredi, les Verts affronter l'OM dans l'un de ses deux matchs en retard à disputer. Résumé de la rencontre jouée ce mercredi à 13h.

La compo de l'ASSE

Delacroix - Ben Rahem, Boukadida, Camara, Hornech - Gadegbeku, El Jamali, Eymard - Agesilas, Mayilla, Yvars.

Sont entrés en jeu : Cheick, Grillot, Guerroudj, Tatuszka.

Résumé de la rencontre

Frédéric Dugand profite donc d'une équipe bien renforcée pour cette rencontre. En effet, avec les présences des deux joueurs professionnels et habitués à jouer en réserve, Meyvin Agesilas et Enzo Mayilla, l'attaque stéphanoise offre de sérieux arguments. Un secteur en difficulté depuis le début de saison avec "seulement" 11 buts en 7 matchs. Une donnée encore plus marquante en l'absence d'Helmi Ben Tiba !

Et pourtant, malgré une domination stéphanoise, ce sont les olympiens qui sont devant à la pause. Réalistes, contrairement aux joueurs de Frédéric Dugand, ils regagnent les vestiaires avec l'avantage au score. Vexés, les Verts repartent fort et après un numéro de Meyvin Agesilas, Sonny Yvars égalise ! 1-1 à la 52e minute de jeu. Ils restent donc le temps à l'ASSE pour faire basculer ce match positivement ! Et à un quart d'heure de la fin de la rencontre, suite à un délicieux mouvement collectif, l'international français U17 Paul Eymard conclut. 2-1 pour l'ASSE,c'est le score final dans cette rencontre !

Pour la prochaine rencontre de championnat, l'ASSE ira sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, ce samedi (15h30). La semaine prochaine, les coéquipiers de Fodé Camara recevront le Montpellier Hérault le dimanche à 15h. Une rencontre face à un des cadors de la poule qui permettra une nouvelle fois de se jauger pour définir les réels objectifs de cette saison 2024-2025. Les joueurs de Frédéric Dugand sont prévenus, chaque match sera difficile !

✌️ Victoire des #U19N ! Menés à la pause, les Verts remportent ce match en retard face à l’OM (2-1) ! Un succès mérité pour le groupe de Frédéric Dugand ! 💚👏 pic.twitter.com/Wj1wvjD1J1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 23, 2024

