Le déplacement de l'ASSE à Angers revêt déjà une importance capitale dans l'opération maintien lancée par les Verts cette saison. Si Lens, Nice et même Lille ne jouaient pas dans la même cours que les Verts, Angers reste clairement un adversaire direct. Une chose est d'ores-et-déjà établies : il y a de la casse du côté du SCO...

Le SCO Angers se déplace à Saint-Étienne ce samedi 26 octobre à 17h pour la 9ème journée de Ligue 1. L'équipe angevine, dans la tourmente en Ligue 1, à l'image de l'ASSE, sera considérablement affaiblie par de nombreuses absences.

Lilian Raolisoa, défenseur important dans le dispositif de Dujeux, manquera à l'appel. Expulsé lors du match nul contre l'Olympique de Marseille (1-1) le 4 octobre, pour une faute sévère sur Ulisses Garcia, il a été sanctionné de trois matches de suspension. Raolisoa ne sera donc pas disponible pour la rencontre face à l'ASSE.

De la casse lors de la trêve internationale du côté du SCO Angers !

Le milieu de terrain Zinedine Ferhat soigne toujours sa cuisse depuis la rencontre face à Marseille. Il est également forfait. De la même manière, Sidiki Chérif, l'attaquant angevin, victime d'une blessure à la cuisse lors d’un entraînement fin septembre, sera absent. Le secteur offensif angevin perd aussi Justin-Noël Kalumba qui souffre toujours de la cheville.

Joseph Lopy, milieu de terrain défensif expérimenté, traîne de son côté une blessure musculaire depuis le début de la saison, l'éloignant des terrains. Il n'a à ce jour pas encore foulé une pelouse de Ligue 1 !

La défense, jusque-là relativement épargnée, a vu deux de ses joueurs se blesser lors de la trêve internationale : Cédric Hountondji (cuisse), revenu blessé du Bénin, et Jacques Ekomié, touché également à la cuisse avec le Gabon.

Fofana introuvable, Belkebla de retour

Enfin, le milieu Haris Belkebla, qui souffre des adducteurs, reprend doucement l'entraînement depuis deux semaines. Il pourrait être de retour pour la réception de Saint-Étienne, bien qu'il reste incertain à ce stade.

Face à une équipe de l’AS Saint-Étienne en quête de points, Angers se présentera fortement diminué. Ce n'est pourtant pas tout ! En effet, Ouest France nous apprend ce mardi que le gardien de but angevin, Yahia Fofana, était inexplicablement introuvable à l'entraînement. Si cette absence se confirmait et était expliquée par une blessure, le coup serait rude pour Alexandre Dujeux qui devrait alors composer avec son second gardien, Melvin Zinga (22 ans), qui avait déjà fait une pige de 5 rencontres l'an passé en Ligue 2.

Avec 4 points pour Angers et 7 pour l'ASSE, la rencontre vaudra cher pour les deux équipes qui suivent une trajectoire assez semblable en termes de blessures subies... Peut-être une explication à ce début de saison chaotique pour les deux équipes promues...