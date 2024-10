L’ASSE réalise un début de saison compliqué. En accrochant un nul à Nantes, les Verts restent sur quatre points en six journées de championnat. Olivier Dall’Oglio a fait des choix forts à la Beaujoire en titularisant Mickaël Nadé, Ben Old et Ibrahim Sissoko. Retour chiffré sur les temps de jeu.

Les choix forts d’ODO

Humilié à Nice, Olivier Dall’Oglio devait trouver la formule pour faire mieux à Nantes. Reconduire les mêmes joueurs ? Bouleverser complétement son onze ? L’entraîneur des verts a opté pour la parcimonie en posant quelques ajustements. Trois joueurs titularisés à Nice ont débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Il s’agit de Yunis Abdelhamid, Mathieu Cafaro et Lucas Stassin. De quoi montrer à ses troupes que personne n’est aujourd’hui indéboulonnable dans l’effectif de l’ASSE. Surtout pas après avoir encaissé huit buts.

Deux joueurs ont disputé l’intégralité des minutes jouées par l’ASSE cette saison (540 minutes) : Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika.

Les temps de jeu de l’ASSE après la 6ᵉ journée