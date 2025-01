Le meilleur ennemi de l'ASSE, Jean-Michel Aulas s'est longuement exprimé auprès de Raphaël Domenach, journaliste pour le média Carré. Parmi les nombreux sujets abordés, l'ancien patron de l'OL revient sur un conseil qu'il a donné à son successeur avant de disputer le derby face à l'ASSE. Extraits.

Jean-Michel Aulas sur l’avenir de l’OL : « D’une part, je me suis coordonné avec le directeur général qui est arrivé et qui est quelqu’un de très bien. J’ai construit avec une relation de confiance pour avoir le sens de réalité de tous les jours. Ensuite, je me suis renseigné savoir si les choses étaient saugrenues ou importantes. Elles sont importantes. La DNCG française a ses méthodes de gestion qui sont assez homogènes. Regardez pour Bordeaux… Bien sûr (qu’il a peur pour l’OL) qu’à partir du moment où la DNCG à tous les pouvoirs qui sont concentrés sur l’aspects économiques de l’entité Olympique lyonnais et non l’entité « groupe » comme le souhaiterait John Textor, ça va l’obliger à faire redériver plusieurs ressources vers l’Olympique Lyonnais. Il ne faut pas prendre à la légère la décision de la DNCG. »

Le conseil d'Aulas à Textor

Jean-Michel Aulas : « L’identité est différente, mais je ne veux pas paraître vieux jeu. Vous avez l’apparition de galaxies multiclub donc… Ce que j’ai conseillé à John (Textor) par l’intermédiaire de Laurent (le directeur général) pour le derby contre Saint-Etienne. Je lui ai dit, tu vas à Botafogo, tu mets le maillot. Viens dans la tribune avec celui de l’OL… et il l’avait contre le derby !

Je ne veux pas critiquer ce qu’il fait car peut-être que dans 20 ans… mais aujourd’hui, je ne comprends pas ! On avait 5 acheteurs et j’avais retenu en priorité une famille qui avait été propriétaire à Liverpool… John n’avait pas les mêmes références dans le football que cette famille et c’était une question de personnalité, de relation. »