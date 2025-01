À la tête de l'ASSE de décembre 2021 à juin 2022, Pascal Dupraz ne parvenait pas à sauver les Verts d'un naufrage. Depuis, outre une courte expérience à Dijon, le pompier de service n'a pas réellement trouvé de point de chute.

Un passage en demi-teinte à l'ASSE

Nommé sur le banc stéphanois le 14 décembre 2021, le technicien savoyard n'avait qu'une mission en tête : permettre à l'ASSE de se maintenir dans l'élite. Mais celui qui jouit d'une réputation de sauveur n'avait en revanche rien pu faire. Car malgré des renforts au mercato hivernal et des barrages accrochés au forceps, la soirée du 29 décembre 2022 permettait à l'AJ Auxerre d'arracher sa montée au tir au but.

Pascal Dupraz à propos de la montée pour 13heuresfoot : "Le deuxième pire souvenir de ma carrière ? C’est le barrage retour contre Auxerre, pour le maintien en Ligue 1, avec Saint-Etienne. On doit gagner par trois buts d’écart à Auxerre à l’aller… Par excès d’individualisme, on ne marque qu’un seul but (1-1). Et au retour à domicile idem, on avait des joueurs qui ne jouaient que pour leur gueule. Ce sont les dangers du foot moderne. Quand tu ne perçois ton sport, un sport collectif, qu’au travers de ta performance individuelle, c’est un danger."

Un rebond avorté en Ligue 2 ?

Avec seulement neuf petites rencontres avec Dijon FCO en 2023, Pascal Dupraz n'a toujours pas rebondi. Pourtant, ce début de semaine, des rumeurs envoyaient le coach savoyard du côté du FC Martigues pour succéder à Thierry Laurey.

Mais l’ancien coach d’Evian, Toulouse ou Caen n'a pas convaincu les joueurs Rouge et jaune, selon Foot Mercato. Contacté par le média lamarseillaise, Pascal Dupraz a réfuté cette option.

"Contacté ce mercredi matin, l’intéressé indique qu'il ne signera pas à Martigues pour succéder à Thierry Laurey. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne remercie le FCM et son propriétaire Lepa Galeb pour l’offre, mais ne rejoint pas le club de la Venise provençale. "