Eirik Horneland a parfaitement réussi ses premiers pas avec l'ASSE. Une victoire 3-1 que l'équipe du Sainté Night Club a débriefé ce lundi soir. Martin Mosnier (Eurosport) et Sylvain (Peuple-Vert) sont revenus sur la rencontre. Extraits.

Sylvain (Peuple-Vert) : "C’est la première fois de la saison que nous avons été menés au score et que nous avons réussi à renverser la situation. J’ai apprécié cet effort, d’autant plus que le scénario a été assez cruel pour nous. Franchement, je me demande comment une équipe peut se transformer aussi rapidement. En seulement six jours de travail, notre nouvel entraîneur, Horneland, a réussi à donner l’impression que ce sont des joueurs totalement différents, presque une équipe nouvelle. Les mêmes gars, mais une toute autre dynamique. Cela donne vraiment envie de découvrir la suite. C’est presque frustrant d’aller au Parc des Princes la semaine prochaine, car ce sera un match à part, mais cette performance offre beaucoup d’espoir dans notre lutte pour le maintien."

Envie de revoir l'ASSE

Martin Mosnier (Eurosport) : "Métamorphose", c’est vrai que c’est un terme qui colle bien. On ne reconnaît plus cette équipe, ni individuellement ni collectivement. Chaque joueur semble métamorphosé, et dans l’expression collective, c’est tout aussi frappant. Cela dit, il est difficile de tirer des conclusions définitives, car le football reste un rapport de force. Et il faut avouer que la défense de Reims a été d’une naïveté rare, offrant de véritables boulevards. Mais on ne peut pas nier que l'ASSE a su provoquer ces situations, notamment grâce à une agressivité accrue.

Il y a aussi l’effet bien connu du premier match sous un nouveau coach : les joueurs haussent systématiquement leur niveau d’engagement. C’est un phénomène naturel, contre lequel il est impossible de lutter. Il faut donc rester prudent dans l’analyse.

Cependant, je rejoins totalement Sylvain sur un point : pour la première fois depuis longtemps, on a envie de rallumer sa télé ou d’acheter un billet pour aller voir jouer cette équipe. Et ça, c’était loin d’être gagné en début de saison, tant le fossé semblait abyssal entre Saint-Étienne et ses adversaires. Cette fois, on a vu de l’envie et du plaisir. Et ça, ça change absolument tout."

Des joueurs qui adhèrent !

Sylvain (Peuple-Vert) : "Après le match, Dylan Batubinsika a déclaré que c’était agréable de jouer avec le ballon, et c’est révélateur. Lors de cette rencontre, l’équipe a majoritairement contrôlé la possession, ce qui change beaucoup de choses.

Ce qui est fondamental dans une équipe, c’est de faire adhérer les joueurs au projet de jeu que l’entraîneur veut mettre en place. Et sur ce point, l’adhésion était flagrante, presque unanime. Cette dynamique a même permis à certains joueurs de se sublimer. Certes, c’est peut-être ponctuel, lié à ce match précis, mais j’ai vu des joueurs qu’on imaginait en bout de course — soit parce qu’ils arrivent en fin de contrat, soit parce qu’ils semblaient promis à un rôle secondaire — livrer des prestations surprenantes et très encourageantes.

Tout cela, je pense, découle du plaisir qu’ils ont pris sur le terrain. Après six mois compliqués, cela a dû être une bouffée d’air frais pour eux, même si ce style de jeu demande énormément d’énergie. Ils ont dû se régaler, et c’est compréhensible.

Cela dit, je tiens à préciser que je ne suis pas de ceux qui critiquent le travail d’Olivier Dall’Oglio. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a accompli la saison dernière. Il a permis à l'ASSE de remonter en Ligue 1, ce qui était un véritable exploit dans le contexte de la Ligue 2. La situation du club a changé, et peut-être qu’il s’est retrouvé moins en phase avec les dirigeants sur certains points. Mais quoi qu’il en soit, je fais partie de ceux qui le remercient pour le travail qu’il a accompli."