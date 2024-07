Dans quelques heures, l’ASSE s’apprête à défier le club espagnol de Villarreal. Ce sera le second match amical des Stéphanois après le match nul 1-1 face au Clermont Foot samedi dernier. Les Verts ont entamé leur troisième semaine de préparation, et Olivier Dall’Oglio va pouvoir tenter de nouvelles stratégies, bien qu’il doive composer sans plusieurs joueurs.

Ce samedi à 16h30, tous les regards seront tournés vers la pelouse du stade Joseph-Moynat. De nombreux supporters de l’ASSE espèrent assister à un premier succès de leur équipe. Une victoire serait certes anecdotique, mais tout de même rassurante. Lors de la dernière rencontre, Olivier Dall’Oglio a fait beaucoup tourner l’effectif. Le coach des Verts n’a laissé qu’Étienne Green sur la pelouse lors de la seconde mi-temps.

Il a néanmoins dû se passer de plusieurs joueurs absents pour des raisons variées. Parmi les quatre recrues actuelles, seul Yunis Abdelhamid était présent.

Presque la même chose ce samedi ?

Avec une semaine d’entraînement supplémentaire, les Stéphanois devraient être en meilleure condition physique. Les recrues ont eu un peu plus de temps pour s’intégrer. Absents depuis la reprise en raison de vacances tardives suite à l’Euro 2024, Zuriko Davitashvili a fait son retour sur le terrain ce mercredi. Selon les informations du Progrès, il y a de fortes chances qu’il ne joue pas contre les Espagnols, à l’instar de plusieurs de ses coéquipiers.

« Florian Tardieu et Léo Pétrot ont certes repris partiellement les séances collectives, mais ne seront pas aptes avant la semaine prochaine. Tout comme Aïmen Moueffek qui souffre d’une contracture « gênante pour tirer », sur le haut de la cuisse. Ben Old, quant à lui, touché à la cheville, participe totalement aux séances, mais ne devrait toujours pas faire sa première en Vert contre le dernier 8ᵉ de Liga. Même constat pour Zuriko Davitashvili. « On l’intègre doucement après ses quinze jours de récupération, il est incertain pour samedi. »

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur le site officiel : « On aura plus de jus que contre Clermont, mais on ne sera pas au top physiquement. Il faudra l’être au niveau mental. Je veux que les joueurs se dépensent. Villarreal est une bonne équipe de Liga, on sait qu’on va être dans la difficulté. C’est le but. On veut s’habituer à cette difficulté. Comme contre Clermont, on alignera sûrement deux équipes différentes. Les temps de jeu de certains joueurs évolueront. On va voir s’il faut en pousser certains ou pas. »

Une bonne nouvelle pour l’ASSE ?

On l’a compris, les absences seront nombreuses. En revanche, Augustine Boakye devrait bien être présent. Le jeune Ghanéen a été intéressant durant cette semaine d’entraînement selon le média. Cependant, nous n’avons pas plus de précisions sur Mahmoud Bentayg, Anthony Briançon, ou encore Gautier Larsonneur, tous les trois absents contre Clermont. Benjamin Bouchouari dispute actuellement les JO 2024 avec la sélection du Maroc.

Le mercato semble s’accélérer ces dernières heures. Le Progrès précise que de nombreux postes pourraient être renforcés :

« Alors que les nouvelles recrues se font attendre, puisqu’au minimum, un latéral gauche, un milieu défensif, et un attaquant polyvalent sont espérés par le technicien, les joueurs sous contrat ne sont pas tous en état de jouer. »