Il faudra encore être patient avant de voir les joueuses de l’ASSE fouler les pelouses de l’Arkema Première Ligue. Le championnat ne reprendra que le 21 septembre. Au vu de ce qui s’est passé la saison dernière et des rivalités qui existent dans le football, certaines rencontres s’annoncent très intéressantes à suivre.

J1 – Reims vs ASSE, 21/09

Comme la saison passée, le championnat va débuter à l’extérieur face à Reims. Cette rencontre sera particulièrement intéressante à suivre, puisqu’elle permettra de situer le niveau de l’ASSE face à une équipe d’un niveau assez proche. La saison dernière, Reims avait terminé le championnat avec trente-cinq points, soit six de plus que les Vertes. La rencontre d’ouverture s’était soldée par une victoire rémoise 2-0. Mais, au retour, l’ASSE avait acquis de l’expérience et s’était renforcée. Résultat à Saint-Étienne : 4-3 ! Un match qui promet donc d’être captivant.

J3 – AS Saint-Etienne vs Paris FC, 05/10

Cette rencontre peut paraître totalement déséquilibrée face à l’une des meilleures équipes françaises. Troisièmes la saison passée, les Parisiennes n’avaient fait qu’une bouchée de l’ASSE lors du match aller, avec un score de 6-1. Presque le même score qu’elles leur avaient infligé en préparation (6-2). Mais ça, c’était il y a un an… Depuis, les Vertes ont pris de l’expérience ! Si nous pensons qu’il est important de suivre cette rencontre, c’est parce que les Vertes ont su se remobiliser au retour ! Le 19 avril, elles sont allées battre le Paris FC sur leur terrain (match délocalisé en raison de l’état de la pelouse de Charléty). Un succès 1-0 qui a mis en lumière le travail effectué par les Vertes. Il est certain que les Parisiennes se souviennent encore de cette rencontre et qu’elles voudront s’imposer cette fois-ci !

J8 – OL vs ASSE, 16/11

Comment citer cinq rencontres sans évoquer le derby ? Pour toutes les équipes, c’est le match le plus attendu, celui que l’on coche dès le début de la saison. Sur le papier, l’affiche est toujours très déséquilibrée. Les Vertes se sont inclinées 22 fois en 23 rencontres. Seul moment de bonheur, le match nul obtenu lors du derby retour de la saison 2021-2022. Le 13 avril dernier, le match retour s’était joué à Geoffroy-Guichard.

Malheureusement, l’ASSE n’avait rien pu faire et s’était inclinée 6-1. Cette année, le club a de nouveaux actionnaires et donc de nouvelles ambitions, notamment celle de faire grandir l’équipe féminine. Si la tâche s’annonce encore délicate, on espère qu’au fur et à mesure des années, le niveau va se resserrer.

J9 – ASSE vs Montpellier, 23/11

C’est un match qui est aussi particulier. D’une part, parce que l’ASSE s’est en partie construite avec des joueuses venant de ce club, mais aussi parce que l’entraîneur Laurent Mortel y a passé deux ans entre 2017 et 2019. Pendant de nombreuses années, les Héraultaises ont été sur le devant de la scène en première division. L’an passé, elles ont obtenu une sixième place, qui s’est jouée de très peu avec l’ASSE : 32 points contre 29. La dernière confrontation lors de l’avant-dernière journée, le 24 avril, avait permis à Montpellier de conforter sa sixième place. Les Vertes s’en souviennent et voudront cette fois-ci s’imposer à la maison ! Le 30 septembre 2023, le score était de 1-1.

J11 – Paris SG vs AS Saint-Etienne, 14/12

Face à la deuxième meilleure équipe de football féminin de France, la tâche sera difficile. Cela reste tout de même une affiche importante, d’autant plus que les Parisiennes ont eu des difficultés face aux Vertes. En comptant la Coupe de France, on a eu trois confrontations. Lors du premier match à Saint-Étienne, Paris a éprouvé d’importantes difficultés et s’est imposé 1-0. Le match de Coupe de France s’est soldé par un score de 2-1, avec un dernier but parisien marqué dans les toutes dernières secondes… Seule la dernière affiche, qui s’est disputée dans la capitale, a vu le PSG s’imposer largement 5-0. Mais on a vu que l’ASSE était aussi capable de poser de sérieuses difficultés à cette équipe.

Tous ces matchs s’annoncent donc passionnants à suivre. Le championnat de la D1 Arkema est composé de douze équipes. Ce sera donc un total de vingt-deux rencontres qui se dérouleront durant la saison 2024-2025.

Crédit photos : ASSE.FR