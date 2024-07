Deuxième rencontre amicale pour l’ASSE cet après-midi (16h30). Un match face à une équipe d’un autre calibre que le Clermont Foot. A l’occasion de leur seconde sortie, les hommes d’Olivier Dall’Oglio font affronter Villarreal, une valeur sûre du championnat espagnol. Présentation.

Le Sous-Marin Jaune, c’est le surnom donné au club de Villarreal dans les années 60. Inspirés par la chanson des Beatlles « Yellow submarine », les supporters de Villarreal avait repris, à l’époque, l’air du groupe anglais pour l’adapter à leur club. Depuis, le Sous-Marin jaune a été adopté.

Villarreal : le Sous-Marin Jaune a touché les étoiles !

Villarreal monte en 1ère division espagnole en 1997-1998, terminant 4e de la Segunda División. Malgré un bon départ, une série de 14 matchs sans victoire les relègue à la 17e place, les obligeant à jouer leur maintien en barrages. Battus lors des deux manches, ils redescendent en Segunda División après une seule saison dans l’élite. Qu’à cela ne tienne, ils parviennent à remonter en terminant 3e la saison suivante.

En 2000-2001, sous la direction de Víctor Muñoz, l’équipe surprend tout le monde en terminant à la 7e place, proche de la qualification européenne. Les saisons suivantes sont plus difficiles, avec des 15es places en 2001-2002 et 2002-2003. Cependant, ils participent à la Coupe Intertoto, perdant en finale en 2002, mais remportant la compétition en 2003. Cela les qualifie pour la Coupe UEFA 2003-2004, où ils atteignent… les demi-finales !

La saison 2004-2005 débute avec l’arrivée de l’entraîneur Manuel Pellegrini et de l’attaquant Diego Forlán. Villarreal remporte à nouveau la Coupe Intertoto et atteint les quarts de finale de la Coupe UEFA. En Liga, l’équipe se classe 3e, assurant sa qualification pour la Ligue des champions 2005-2006, où elle atteint les demi-finales. La progression du club est vertigineuse !

Entre 2010 et 2012, Villarreal connaît des hauts et des bas. En 2010-2011, ils terminent 4e de la Liga, mais après une saison difficile en 2011-2012 marquée par de nombreuses blessures au sein de son effectif, ils sont relégués en Segunda División. En 2012-2013, ils retrouvent la Liga, terminant 2e en Segunda División.

Depuis, Villareal se stabilise. En 2015, l’équipe est remodelée avec des recrues comme Roberto Soldado et Cédric Bakambu. Villarreal atteint les demi-finales de la Ligue Europa et termine 4e de la Liga. Les saisons suivantes, ils maintiennent une régularité en Europe malgré quelques difficultés en championnat.

En 2020, Unai Emery est nommé entraîneur. Spécialiste de la Ligue Europa, il guide Villarreal vers sa première finale européenne en 2021, où ils triomphent de Manchester United aux tirs au but.

Absence de Sorloth face à l’ASSE ?

Villarreal reconstruit son effectif durant ce mercato. Après avoir perdu son gardien vétéran Pepe Reina, parti à Côme (Ita), Villareal a également vu partir Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam). Au rayon des arrivées, Willy Kambwalla, défenseur central Franco-congolais, est arrivé en provenance de Manchester United pour 10 millions d’euros. Autre signature, celle du marseillais Pape Gueye, buteur lors de la première rencontre amicale du Sous-Marin Jaune.

Incertitude toutefois : le buteur vedette du club, le Norvégien Alexander Sorloth, sera-t-il présent ? Courtisé par de nombreux clubs espagnols et européens après une saison prolifique en buts, rien n’est moins sûr. On retrouvera néanmoins un joueur dont le nom parle aux observateurs français puisque Aïssa Mandi, ex-joueur de Reims et souvent annoncé à l’ASSE, sera bien présent.

Un premier match amical encourageant face à Sion

Villarreal a, tout comme l’ASSE, un match de préparation dans les jambes. Une rencontre disputée ce mercredi 17 juillet au Stade Eugène-Parlier de Montreux (Suisse) face au FC Sion. Au cours de ce match, Villarreal dominait le FC Sion lors d’une partie qui permettait aux Espagnols de démontrer leur supériorité, mais sans réussir à marquer en 1ère mi-temps. En effet, malgré cette domination, le FC Sion prenait l’avantage à la 36e minute sur une contre-attaque. Villarreal réagissait rapidement avec plusieurs occasions, notamment un tir de Pape Gueye qui frappait le poteau. En seconde mi-temps, avec plusieurs nouveaux joueurs sur le terrain, Villarreal maintenait sa domination. Haissem Hassan et Yeremy Pino étaient particulièrement inspirés, contribuant aux deux buts de la remontée du Sous-Marin Jaune, marqués par Pape Gueye et Ramon Terrats. Yeremy Pino marquait ensuite un penalty pour sceller une victoire 3-1 pour Villarreal.

Formation de la première mi-temps :

Diego Conde (remplacé par Iker Álvarez à la 32e minute) ; Kiko Femenía, Bailly, Cuenca, Cardona ; Pape Gueye, Comesaña, Altimira, Trigueros ; Pau Cabanes (remplacé par Víctor Moreno à la 23e minute) et Danjuma.

Formation de la seconde mi-temps :

Iker Álvarez (remplacé par Jorgensen à la 62e minute) ; Foyth, Albiol, Mandi, Cardona (remplacé par Arnau Solà à la 62e minute) ; Parejo, Terrats, Haissem, Pino ; Pape Gueye (remplacé par Alassane Diatta à la 62e minute), Danjuma (remplacé par Douga Fofana à la 69e minute).

Les Verts vont donc affronter un club qui a terminé 8ème de son championnat la saison passée. Une déception pour Villarreal qui nourrit des ambitions européennes. Il faut donc s’attendre à ce que l’opposition soit bien plus relevée que face à Clermont.