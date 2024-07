L’ASSE jouait aujourd’hui contre Villarréal en préparation ce samedi à 16h30 à Thonon. Ils se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Davitashvili et un but de Jibril Othman. Tous plus jolis les uns que les autres, voici les trois buts stéphanois de ce second match de préparation.

Ok Zuriko. Y’a pire comme premier but en Vert. 😁 pic.twitter.com/nUfvRd7ot1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2024

Zuriko buteur… puis passeur ! Le deuxième but des Verts, signé Jibril Othman, n’est pas moche non plus ! 👍 pic.twitter.com/mBIkfyBEfq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 27, 2024